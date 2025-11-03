Benrath-Hassels siegt im Bezirksliga-Topspiel

Als sich die meisten seiner Teamkollegen bei Nieselregen auf den Weg in die Kabine machen wollte, ergriff der Kapitän noch einmal das Wort. „Jungs, wir machen noch ein Mannschaftsbild“, befahl Adin Civa. Der 30-jährige hatte kurz zuvor auf dem Kunstrasenplatz an der Fährstraße auch die Siegeshymne angestimmt.

Es war eine Szenerie mit Symbolcharakter. Civa ist bei der SG Benrath-Hassels der unumstrittene Chef. Seine Ausnahmestellung hatte der ehemalige Profi zuvor auch während der 90 Minuten des Topspiels bei Sparta Bilk auf sportliche Art unter Beweis gestellt. Nicht zufällig war es der Mittelfeldregisseur, der den Tabellenführer mit zwei Treffern zum 2:0-Auswärtssieg führte.

Wohl kein anderer lebt den Verein so wie der Bosnier, der auch in Bilk wieder fußballerische Klasse mit unbändigem Willen und Ehrgeiz paarte und somit den kleinen, aber feinen Unterschied machte.

„Ich denke, aufgrund der zweiten Hälfte, ist unser Sieg nicht unverdient. Drei Punkte bei einem der Topfavoriten auf die Meisterschaft zu holen, ist natürlich schön“, sagte Civas Trainer Nermin Ramic nach der Partie. Die Art und Weise, wie der 48-jährige Civas zweiten Treffer auf Vorarbeit von Kilian Laux bejubelte (90.) zeigte auch, wieviel Druck auf dem Kessel war.

Rein fußballerisch hielt das ­Topspiel nicht das, was die Qualität der Einzelspieler auf beiden Seiten versprach. Es ging mitunter vielmehr recht rustikal zu. „Wir haben vor der Pause nicht wirklich zu unserem Spiel gefunden“, meinte Nermin Ramic. Ein Umstand, den auch sein Gegenüber beobachtete. „Leider haben wir es in der ersten Hälfte versäumt, das Spiel auf unsere Seite zu ziehen“, bemerkte Jörn Heimann.

Ob die Partie überhaupt einen Sieger gefunden hätte, wenn sich Moubarak Abdousamadou an der Seitenauslinie auf Höhe der Trainerbank nicht einen folgenschweren Fehlpass erlaubt hätte, war zumindest zweifelhaft. Der Ballverlust des Bilker Flügelflitzers kam den Hausherren teuer zu stehen. Denn der kurz darauf im Strafraum freigespielte Adin Civa ließ sich nicht zweimal bitten und platzierte den Ball überlegt und flach ins lange Toreck (53.).

Bilk macht die entscheidenden Fehler

„Fußball ist nun einmal ein Fehlerspiel. Und heute waren wir die Mannschaft, die die entscheidenden Fehler gemacht hat“, resümierte Jörn Heimann. Dazu gehörte freilich auch die große Ausgleichschance von Alon Abelski. Drei Meter vor dem Tor kam der ehemalige Zweitligaprofi zum Schuss. Normalerweise ein sicheres Tor für den 36-jährigen. Doch irgendwie warf sich der oft ungestüm wirkende SG-Verteidiger Shahab Kazim noch in die Schussbahn und durfte sich im Anschluss eine fette Umarmung seines schon geschlagenen Torhüters Armin Mustacevic abholen (73.).

Es war vielleicht auch dieser eine Tick mehr Leidenschaft, die den Ausschlag zugunsten der Gäste gab. Mit ihr kompensierte Benrath-Hassels auch die eine oder andere Schwäche im Abwehrverbund. Sparta Bilk wusste daraus am Sonntag kein Kapital zu schlagen. Zwar packte Jörn Heimann in der Schlussphase die Brechstange aus und brachte auch Torjäger Marco Meyer in die Partie. Doch den 35-jährigen ließ der Ligaprimus nicht mehr zum Torabschluss kommen.

So feierten die Gäste am Ende ihren sechsten Sieg in Folge. Sparta fiel nach der ersten Saisonniederlage auf Rang fünf zurück.