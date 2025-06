Für die SG Benrath-Hassels ist die Saison noch nicht beendet. – Foto: Markus Becker

Benrath-Hassels muss in die Relegation Trotz 6:0-Erfolg reicht es nicht zum direkten Aufstieg – Entscheidung fällt nun in der Aufstiegsrunde zur Landesliga.

Für die SG Benrath-Hassels geht die Saison in die Verlängerung. Am letzten Spieltag der regulären Saison ließ es die Mannschaft von Nermin Ramic zwar noch einmal so richtig krachen. Doch der 6:0-Heimerfolg über den TV Kalkum-Wittlaer genügte der SG nicht zum direkten Aufstieg in die Landesliga. Diesen Weg ging stattdessen der TSV Solingen, der sich mit einem 2:0-Heimerfolg über Ratingen 04/19 II mit einem Punkt Vorsprung die Bezirksliga-Meisterschaft sicherte.

Heute, 15:30 Uhr SG Benrath-Hassels SG Benrath TV Kalkum-Wittlaer TV Kalkum 6 0 Abpfiff Die Elf von Nermin Ramic muss als „Vize“ nun noch den Umweg über die Relegation gehen. In der Gruppe mit dem OSV Meerbusch und der DJK SF Katernberg muss Benrath-Hassels Erster werden, um sich den Traum vom Landesliga-Aufstieg zu erfüllen. Anderenfalls gibt es auf der Anlage „Am Wald“ auch in der kommenden Saison weiterhin „nur“ Bezirksliga-Fußball zu sehen. „Es ist nun das Szenario eingetreten, was wir vor dem letzten Spieltag auch erwartet haben. Glückwunsch an den TSV Solingen. Wer nach einer langen Saison am Ende ganz oben steht, hat es sich auch verdient. Wir können unser Ziel aber auch noch erreichen und werden dafür in der Relegation alles geben“, versprach Nermin Ramic.

Mehr Gegenwehr in der Aufstiegsrunde Klar ist, dass sein Team in der Aufstiegsrunde mehr Gegenwehr erwarten wird, als sie der TV Kalkum-Wittlaer am Sonntag leisten konnte. Spätestens nach einem Platzverweis für Lars Jansen und dem unmittelbar daraus resultierenden Freistoß, den der nach abgelaufener Rotsperre ins Team zurückgekehrte Ex-Profi Tim Hölscher zur 2:0-Führung der Hausherren verwandelte (34.), war es um den TVKW geschehen.