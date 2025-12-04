Benrath-Hassels hält den Druck auf Spitzenreiter MSV hoch

„Es war wichtig, den Kontakt nach oben zu halten. Jetzt können wir am Sonntag schauen, was der MSV gegen Eller 04 macht“, sagte Benraths erleichterter Trainer nach Spielschluss.

Von einer „Pflichtaufgabe“ im leistungstechnischen Sinn wollte Ramic aber ausdrücklich nicht gesprochen haben. „Das war ehrlich gesagt ein hartes Stück Arbeit. Lohausen gehörte zu den besseren Gegnern, auf die wir bislang gestoßen sind. Dass sie so weit unten in der Tabelle stehen, wundert mich schon“, lobte der 48-Jährige den Kontrahenten. Am Neusser Weg waren die Platzherren zwischenzeitlich sogar in Führung gegangen. Doch Benraths „Shootingstar“ Kilian Laux drehte den Spieß mit einem Doppelpack (38., 52.) um.

Der im Sommer aus Wersten gekommene 21-Jährige hat den Sprung aus der Kreisliga A problemlos gemeistert. Aus der abgezockten Truppe ist Laux im Prinzip schon nicht mehr wegzudenken. „Er ist ein fantastischer Junge, der für den Fußball lebt. Die Bezirksliga ist für Kilian ganz bestimmt noch nicht das Ende der Fahnenstange. Ich hoffe, dass er den Weg nach oben gemeinsam mit uns gehen kann“, sagt Ramic über den besten Sommerneuzugang. Mit Laux, dem immer besser in Form kommenden Ex-Profi Kolja Pusch und Kapitän Adin Cica verfügt der Tabellenzweite über eine exzellente Schaltzentrale.

Es wird wohl neue Verstärkungen brauchen

Und dennoch wird sich im Winter wohl auch in diesem Mannschaftsteil noch etwas tun. Denn neben Hiromasa Sato – er wechselt zum Landesligisten VSF Amern – muss nach jetzigem Stand auch Harun Ünlü für den Rest der Saison ersetzt werden. Es sei denn, die Verantwortlichen erreichen mit ihrem Einspruch eine Verkürzung der Sperre, die wegen Vorkommnissen am Rande der Partie gegen den CfR Links gegen ihn verhängt wurde.

Mit Amar Bukva hat Nermin Ramic für die Rückrunde schon einen neuen Stürmer verpflichtet. „Er hat zuletzt in Schweden höherklassig gespielt und ist nun nach Düsseldorf gezogen“, so Ramic über den 30-Jährigen. Mindestens ein weiterer Spieler soll im neuen Jahr noch dazu kommen. Die Botschaft ist klar: Im Kampf um den Landesliga-Aufstieg will die SG Benrath-Hassels den Druck auf den MSV Düsseldorf hochhalten, auch wenn dieser am Sonntag mit einem Sieg im Elleraner Derby zunächst wieder auf fünf Punkte davonziehen könnte.