Benrath-Hassels fordert Eller 04 heraus

Nicht nur aufgrund des Heimvorteils steht die SG Benrath-Hassels am Sonntag etwas mehr unter Zugzwang. Nach dem 1:1 gegen den MSV Düsseldorf muss es für die Elf von Nermin Ramic auch darum gehen, den Abstand auf die noch verlustpunktfreie TSV Eller 04 zumindest nicht größer werden zu lassen. So sieht es auch Kerim Kara. „Sie haben ja klar ausgegeben, aufsteigen zu wollen. Entsprechend lastet der größere Druck auch auf ihnen“, sagt Ellers Trainer in Richtung des Kontrahenten. In Bezug auf sein eigenes Team schraubt der 40-jährige die Ansprüche zumindest nach außen herunter. „Wir werden hoffentlich im Oktober den Kader komplett beisammenhaben. Bis dahin versuchen wir so gut wie möglich durchzukommen und den Kontakt nach oben zu halten.“

Diese spricht in der noch jungen Saison bislang für die TSV Eller 04, die sich noch gar keine Blöße gegeben hat. „Wir treffen auf die aktuell formstärkste Mannschaft der Liga“, sagt der Trainer der SG Benrath-Hassels, Nermin Ramic. Obwohl erfahrene Kräfte wie Dennis Ordelheide oder Kevin Lobato bislang noch gar nicht zum Einsatz kamen, läuft die Angriffsmaschinerie an der Vennhauser Allee. Ein Torverhältnis von 8:0 zeugt zudem von defensiver Stabilität. Diese ist auf Seiten der SG Benrath-Hassels noch nicht so gegeben. Fünf Gegentore aus drei Spielen sind zweifellos zu viel für einen Aufstiegsanwärter. Das eigentliche Manko sieht Nermin Ramic allerdings woanders. „Wir müssen unsere Torchancen besser nutzen“, schrieb der Coach seinen Schützlingen nach dem 1:1 gegen den MSV ins Pflichtenheft.

Das sind die Schlüsselspieler

Bei der SG Benrath-Hassels ragt Adin Civa aus einer namhaft besetzten Mannschaft heraus. Der 30-jährige führt die Kapitänsbinde nicht nur spazieren, sondern füllt sein Amt vorbildlich aus. Auch gegen den MSV war der Mittelfeldspieler Dreh- und Angelpunkt im Spiel der SG. Civa gibt auf dem Platz die Richtung vor. Sein Wort hat Gewicht. Und darüber hinaus lässt der Routinier auch fußballerisch Taten sprechen. Kaum ein anderer Akteur in dieser Liga vereint Qualität, Mentalität und Einsatzbereitschaft so stark miteinander wie er. Auch bei Eller 04 trägt ein X-faktor die Spielführerbinde. Dass Adnan Hotic erst seit wenigen Wochen das Eller-trikot überstreift, ist nicht erkennbar. Der inzwischen 36 Jahre alte Leitwolf ist bereits bestens in das Spiel integriert. „Er ist total anerkannt und fühlt sich pudelwohl“, sagt Kara über den aus Bilk gekommenen Defensivmann. Hotic gilt sowohl für die Gegen- als auch mitunter für die Mitspieler als unbequemer, weil fordernder Zeitgenosse. Ein Aspekt, welcher der TSV Eller 04 guttut. Dass die Kara-elf bislang noch kein Gegentor kassiert hat, ist auch ein Verdienst von Hotic, der den Laden hinten zusammenhält.

So sieht es beim Personal aus

Auch wenn bei seiner Mannschaft spielerisch bislang noch nicht alles Gold war, was glänzte, sieht Nermin Ramic vor dem Topspiel „kaum einen Anlass, etwas zu ändern.“ Ob das nur Pokerei oder tatsächlich ernst gemeint ist, wird sich am Sonntag zeigen. Fest steht, dass Ramic gerade in der Offensive vor kniffligen Entscheidungen steht. Benjamin Prah bietet sich als wuchtiger, torgefährlicher Mittelstürmer als Alternative zum eher filigranen Mirnes Selamovic an. Dahinter brennt auch Kilian Laux auf eine Rückkehr in die Startelf. Der aus Wersten gekommene Mittelfeldmann musste gegen MSV zunächst Platz machen für Harun Ünlü. Derartig groß ist die Auswahl in Eller noch nicht, zumal auch Rasim Syuleyman einen Rückschlag erlitt. Der Neuzugang von DV Solingen musste gegen CfR Links nur fünf Minuten nach seiner Einwechslung schon wieder runter. Das Gute für Kerim Kara ist: Es gibt aktuell auchkeinen Grund, die erfolgreiche Formation zu ändern.