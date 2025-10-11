Benrath-Hassels-Express nimmt Fahrt auf

Die Lücke, die der individuell starke Bosnier im Kader reißt, könnte in absehbarer Zeit Kolja Pusch schließen. Zwar sind beide Spielertypen gar nicht vergleichbar. Aber in der Lage, einem Spiel den Stempel aufzudrücken, ist auch Pusch ohne jeden Zweifel. „Er wird uns definitiv bald weiterhelfen“, sagt Ramic über den 32-jährigen Mittelfeldspieler, der in seiner Karriere mehr als 200 Spiele in der 2. Bundesliga oder 3. Liga bestritt.

Trotz der beeindruckenden Vita muss sich Pusch aktuell noch hintenanstellen. „Er kam spät zu uns und hat zuvor drei Monate lang nicht trainiert. Außerdem ist es so, dass die anderen Jungs ihre Sache gut gemacht haben“, erklärt Ramic, warum sein prominentester Schützling im Kader derzeit nur von der Bank aus ins Spiel kommt.