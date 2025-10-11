Benrath-Hassels-Express nimmt Fahrt auf

In der Bezirksliga ist der „Benrath-Hassels-Express“ endlich ins Rollen gekommen. Nach zähem Saisonstart scheint der Knoten beim Vizemeister der vergangenen Saison, der erst in der Relegation den Aufstieg in die Landesliga verpasste, der Knoten aufgegangen zu sein. Gegen den CfR Links (9:0) und Aufsteiger SV Hösel (6:0) ließen es die Mannen von Nermin Ramic zuletzt richtig krachen.
Dominiert die SG Benrath-Hassels also nun die Liga, so wie es viele vor dieser Spielzeit erwartet haben? Der Trainer lässt in dieser Hinsicht zumindest noch Vorsicht walten. „Die Ergebnisse stimmen nun. Aber der große Favorit sind wir deshalb noch nicht“, sagt Nermin Ramic vor der Partie gegen VdS Nievenheim.
Immerhin scheint der Coach sein Team nun richtig ausbalanciert zu haben. Die SG schießt nicht nur viele Tore, sie kassiert auch keine mehr. Große Anpassungen waren dafür nach Aussage des 48-jährigen allerdings gar nicht nötig. „Es ist vor allen Dingen so, dass die Jungs sich nun endlich für den großen Aufwand belohnen und die Chancen nutzen.“
Vielleicht hängt der Aufschwung in Benrath-Hassels aber doch mit dem einen oder anderen Signal zusammen, dass Nermin Ramic sendete. Dazu zählte die Suspendierung von Vedin Kulovic. „Von ihm haben wir uns getrennt“, sagt Ramic. Zwar sei Kulovic aus sportlicher Sicht ein sehr guter Spieler, aber disziplinarisch habe es mit dem Angreifer, der sich im Derby gegen den MSV Düsseldorf bei seinem letzten Spiel im SG-Dress die Rote Karte einhandelte, nicht gepasst. Ramics Botschaft ist dabei unmissverständlich: „Der Erfolg der Mannschaft steht über allem.“
Die Lücke, die der individuell starke Bosnier im Kader reißt, könnte in absehbarer Zeit Kolja Pusch schließen. Zwar sind beide Spielertypen gar nicht vergleichbar. Aber in der Lage, einem Spiel den Stempel aufzudrücken, ist auch Pusch ohne jeden Zweifel. „Er wird uns definitiv bald weiterhelfen“, sagt Ramic über den 32-jährigen Mittelfeldspieler, der in seiner Karriere mehr als 200 Spiele in der 2. Bundesliga oder 3. Liga bestritt.
Trotz der beeindruckenden Vita muss sich Pusch aktuell noch hintenanstellen. „Er kam spät zu uns und hat zuvor drei Monate lang nicht trainiert. Außerdem ist es so, dass die anderen Jungs ihre Sache gut gemacht haben“, erklärt Ramic, warum sein prominentester Schützling im Kader derzeit nur von der Bank aus ins Spiel kommt.