Die SG Benrath-Hassels ist auf Bezirksliga-Kurs. – Foto: Michael Heinz Kelleners

Benrath-Hassels baut den Vorsprung an der Spitze aus Kreisliga A Düsseldorf: An der SG Benrath-Hassels scheint in diesem Jahr kein Weg vorbeizuführen.

Die SG Benrath-Hassels geht als Tabellenführer der Kreisliga A Düsseldorf in die Winterpause. Das steht schon vor dem letzten Spieltag des Jahres am kommenden Wochenende fest. Die Mannschaft von Nermin Ramic, der vor wenigen Wochen sogar noch sieben Punkte am Grünen Tisch abgezogen worden waren, baute ihren Vorsprung am Sonntag auf vier Zähler aus, ohne dafür selbst gegen den Ball getreten zu haben.

Da der SV Hilden-Nord gar nicht erst zum Heimspiel gegen den Primus antrat, bekam die SG die Punkte geschenkt. Zudem profitierte Benrath-Hassels vom neuerlichen Ausrutscher des CfR Links. Die nunmehr seit vier Spielen sieglose Elf von Panagiotis Liomas kam beim SV Oberbilk trotz zweimaliger Führung nicht über ein 2:2 hinaus. „Wir fangen uns momentan viel zu einfache Gegentore“, ärgerte sich Liomas. Nach den Treffern von Sana Saidykhan (35.) und Dominik Mailath (74.) sah es zweimal so aus, als könne sich Links vor die erst vor wenigen Wochen erlittene 1:3-Hinspielniederlage revanchieren. Doch Oberbilks Doppeltorschütze Henrik Boßmann (41., 85.) hatte dagegen Einwände. _____________ Der Spieltag im Kompakt-Überblick