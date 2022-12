Benny Wirth entscheidet Derby zugunsten des VfL Willich Beziksligist Willich setzt sich beim SSV Grefrath nach einem Rückstand durch. Der VfL Tönisberg ist sauer auf Referee und Repelen.

Beim SC Schiefbahn, Nachbar VfL Willich und dem Hülser SV geht in der Gruppe 3 der Bezirksliga, wo Spitzenreiter Fortuna Dilkrath nach zwei Niederlagen hintereinander jetzt aber wieder in der Spur scheint, die Erfolgsgeschichte weiter. Auch der VfB Uerdingen hatte nach einem längeren Negativlauf wieder Grund zu jubeln, was allerdings auf den SSV Grefrath nicht zutrifft. Die Partie in Tönisberg fiel aus.

SV Mönchengladbach 10 - VfB Uerdingen 1:2 (1:0). Auf den letzten Drücker drehten die Gäste die Partie noch, was an Andre Kubaritsch (86.) und Jonas Kremer (90.+4) lag. Unter dem Strich ein ganz wichtiger Dreier im Abstiegskampf nach einer längeren Leerlaufphase der Blau-Gelben. Lukas Wieser mit seinem ersten Saisontor hatte das abgeschlagene Schlusslicht zunächst in Führung gebracht (22.).

SC Teutonia Kleinenbroich - Hülser SV 1:4 (0:2). Das Staunen über den Neuling Hülser SV geht weiter. Auch beim Vorjahresabsteiger, für den es in dieser Spielzeit nach Lage der Dinge erneut abwärts geht, wurde deutlich gewonnen. Hendrik Johannes Tauber (12.) und Matthias Dohmen (15.) stellten früh die Weichen. Im zweiten Durchgang folgte ein Doppelschlag von Arved Lütz (64./73.), ehe Dominik Klouth, der Torjäger der Hausherren, mit dem Ehrentor noch für eine Resultatskorrektur sorgte (86.).

DJK Fortuna Dilkrath - SV Vorst 4:1 (1:1). Lange hielten die Gäste beim Favoriten mit, zumal Tolunay Eyüpoglu (24.) die Dilkrather Führung von Moritz Münten (19.) egalisiert hatte. Aber wieder, wenn auch spät, im Rückstand, war die Sache dann nicht mehr zu drehen. Rene Jansen (69./81.) und Marvin Holthausen (72.) trafen noch für den Spitzenreiter.

SC Schiefbahn - Sportfeunde Neuwerk 4:3 (1:1). Mit toller Moral machten die Platzherren gegen den Nachbarn noch einen 1:3-Rückstand wett, womit in keinster Weise mehr zu rechnen war. Mann des Tages war Sebastian Spennes-Kleutges, dessen erster Saisontreffer, und den aus der Distanz erzielt, die bisher so starke Saison der Schiefbahner krönte (88.). Die weiteren Tore: 0:1/1:3 (17./78.) Christopher Hermes, 1:1/3:3 (31./85.) Stefan Galster, 1:2 (54.) Niklas Jonas, 2:3 (82.) Kevin Dauser.

SSV Grefrath - VfL Willich 2:3 (1:0). Die Hausherren legten eine gute erste Hälfte hin. Einziges Manko: es gab nur einen Treffer von Niklas Schmitz nach Wittenberg-Vorarbeit (33.). Der VfL kam wie umgewandelt zur zweiten Hälfte zurück und drehte durch Benny Wirth (62.) und Lukas Andreas Binger den Spieß um (68.). Christopher Claeren glich zwar per Elfmeter aus (77.), doch kurz danach war wieder Willichs Wirth zur Stelle (81.). Mit dem Abpfiff traf SSV-Akteur Gerrit Lenssen per Freistoß den Pfosten und den anschließenden Kopfball von Claeren parierte VfL-Keeper Tim Hebisch kurz vor der Linie.

VfL Tönisberg - VfL Repelen ausgefallen. Im Mittelpunkt des Spiels in der Gruppe 4 stand der 20-jährige Jungschiedsrichter Niklas Wyrich aus Neuss. Von den Gästen, die wenig Lust versprühten, zu spielen, scheinbar so beeinflußt - so der Eindruck für alle Außenstehenden -, dass er den fast nagelneuen Kunstrasen an der Schaephuysener Straße für nicht bespielbar hielt. Die Tönisberger ihrerseits absolvierten an gleicher Stelle anschließend eine 90-minütige Trainingseinheit.