Benny Matt wird neuer Trainer beim FC Bötzingen

News vom FC Bötzingen:
Benny Matt, ein sehr erfahrener Trainer, wird ab 1. Juli 2026 neuer Chef Trainer beim FC Bötzingen und folgt somit auf Patrick Störr, der sein Traineramt nach der laufenden Saison auf eigenen Wunsch niederlegt. Zuletzt war Benny 3 Jahre beim ESV Freiburg tätig und führte den ESV ins vordere Drittel der Tabelle. Benny war auch ein Teil der Erfolgsgeschichte des FC Wolfenweiler/Schallstadt, dort gelang ihm als Trainer der Aufstieg in die Bezirksliga.
Er ist ein absoluter Fußballexperte und genau der Richtige um den eingeschlagenen Weg des FC Bötzingen weiter zuführen. An seiner Seite wird wie bisher Yannik Berger als spielender Co-Trainer fungieren.
Weiterhin wird es in Kader 2 Veränderungen geben Spielertrainer der Zweiten wird Christian Heisel (bisher spielender Co-Trainer). Unterstützt wird Christian durch Lulzim Aziroviq. Ein großes Dankeschön an Mitat Berisha der ebenso wie Patrick den Verein verlassen wird.