Benny Matt wird neuer Trainer beim FC Bötzingen

Der Sportliche Leiter des FC Bötzingen Rüdiger Bächle mit dem neuen Trainer für die Saison 2026/27 Benny Matt (rechts). – Foto: Verein

Benny Matt, ein sehr erfahrener Trainer, wird ab 1. Juli 2026 neuer Chef Trainer beim FC Bötzingen und folgt somit auf Patrick Störr, der sein Traineramt nach der laufenden Saison auf eigenen Wunsch niederlegt. Zuletzt war Benny 3 Jahre beim ESV Freiburg tätig und führte den ESV ins vordere Drittel der Tabelle. Benny war auch ein Teil der Erfolgsgeschichte des FC Wolfenweiler/Schallstadt, dort gelang ihm als Trainer der Aufstieg in die Bezirksliga.

Er ist ein absoluter Fußballexperte und genau der Richtige um den eingeschlagenen Weg des FC Bötzingen weiter zuführen. An seiner Seite wird wie bisher Yannik Berger als spielender Co-Trainer fungieren.