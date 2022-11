Benny Borth verlässt den BAK für Tennis Borussia Veilchen präsentieren neuen sportlichen Leiter

Erst vor wenigen Tagen hatte sich Benjamin Borth beim Berliner AK verabschiedet. Das letzte Wochenende war auch sein letztes in einer Funktion bei den Moabitern. Acht Jahre hatte er verschiedene Tätigkeiten ausgeführt, war zuletzt Sportdirektor der ersten Herren.

„Ich freue mich auf meine neue Aufgabe in diesem großartigen Traditionsverein. Die nächsten Tage werden sicherlich intensiv und lang – ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass Tennis Borussia den Klassenerhalt schafft. Vielen Dank an den Vorstand für das Vertrauen“, wird Benjamin Borth in der Pressemitteilung von TeBe zitiert.