Bennungen startet mit drei Punkten von Götze Lukas · Heute, 22:01 Uhr · 0 Leser

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Am heutigen Nachmittag traf Bennungen auf Kelbra II. Dabei wollte Bennungen nach einer langen Durststrecke gegen die Kelbraer Reserve endlich wieder einen Sieg einfahren. Zuletzt gelang dies im Jahr 2018

In einer zunächst ausgeglichenen Partie kamen beide Mannschaften zu einzelnen Möglichkeiten, wobei sich Bennungen im ersten Durchgang einige gute Chancen erspielte. Die erste Halbzeit blieb jedoch torlos. Eric Einicke hatte gleich mehrfach die Möglichkeit, Bennungen in Führung zu bringen. Auch Kelbra kam gefährlich vor das Bennunger Tor, konnte seine Chancen aber nicht nutzen. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.