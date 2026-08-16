Bennungen startet mit drei Punkten

Am heutigen Nachmittag traf Bennungen auf Kelbra II. Dabei wollte Bennungen nach einer langen Durststrecke gegen die Kelbraer Reserve endlich wieder einen Sieg einfahren. Zuletzt gelang dies im Jahr 2018
In einer zunächst ausgeglichenen Partie kamen beide Mannschaften zu einzelnen Möglichkeiten, wobei sich Bennungen im ersten Durchgang einige gute Chancen erspielte.
Die erste Halbzeit blieb jedoch torlos. Eric Einicke hatte gleich mehrfach die Möglichkeit, Bennungen in Führung zu bringen. Auch Kelbra kam gefährlich vor das Bennunger Tor, konnte seine Chancen aber nicht nutzen. So ging es mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.
Nach dem Seitenwechsel erwischte Bennungen den besseren Start. In der 47. Minute fiel schließlich die Führung: Nico Albat setzte sich durch und spielte den Ball zu Eric Einicke. Dieser blieb vor dem Tor ruhig und schob den Ball gekonnt ins lange Eck. 1:0 für Bennungen .Einickes erstes Saisontor!
In der Folge entwickelte sich ein umkämpftes Spiel. Kelbra versuchte immer wieder, zum Ausgleich zu kommen, doch Bennungen verteidigte die Führung mit viel Einsatz. Auch die Schlussphase wurde noch einmal spannend, doch die Bennunger Defensive hielt stand und brachte das 1:0 über die Zeit.
Damit konnte Bennungen im ersten Saisonspiel direkt die ersten drei Punkte einfahren und erfolgreich in die neue Saison starten.