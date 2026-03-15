Bennungen gewinnt deutlich mit 4:0 – Traumdebüt für Lewin Hörning

Der SV Eintracht Bennungen feierte einen überzeugenden 4:0-Auswärtssieg bei Niederröblingen und zeigte über die gesamte Spielzeit eine dominante Leistung.

In der 19. Minute fiel schließlich die verdiente Führung: Nach einem Foul im Strafraum trat Nico Albat zum Elfmeter an und verwandelte sicher zum 1:0 für Bennungen.

Von Beginn an übernahm Bennungen die Kontrolle über das Spiel und setzte die Gastgeber früh unter Druck. Bereits in der Anfangsphase entwickelte sich eine intensive Partie, in der auch mehrere Gelbe Karten verteilt wurden.

Auch danach blieb Bennungen das spielbestimmende Team und erspielte sich zahlreiche Chancen, während Niederröblingen nur selten gefährlich vor das Tor kam. Kurz nach der Halbzeit wechselten die Gastgeber und brachten Mirko Grolle für Roberto Wache ins Spiel.

In der zweiten Halbzeit erhöhte Bennungen weiter den Druck. Nach mehreren Eckbällen und guten Möglichkeiten fiel in der 69. Minute das 2:0: Axel Krüger, der Kapitän der Bennunger, traf nach einer Ecke aus kurzer Distanz.

Ein besonderer Moment folgte in der 76. Minute: Lewin Jonas Hörning absolvierte sein erstes Spiel für die Männermannschaft und krönte sein Debüt direkt mit einem Tor. Hörning, der bereits seit der F-Jugend für Bennungen spielt, stand nach einem Angriff genau richtig und schob den Ball zum 3:0 ins Netz.

Nach seinem Treffer kam es zu einer emotionalen Szene: Stefan Rödiger, ehemaliger Co-Jugendtrainer von Hörning, nahm ihn direkt in die Arme. Gemeinsam feierten sie den Treffer – ein besonderer Moment, der die lange gemeinsame Zeit im Jugendbereich widerspiegelte.

Kurz darauf wechselte Bennungen und brachte Christian Heppner für Adreju Miguel Harre ins Spiel.

Den Schlusspunkt setzte erneut Nico Albat, der kurz vor Schluss seinen zweiten Treffer erzielte und damit den 4:0-Endstand herstellte.

Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und vielen herausgespielten Chancen sicherte sich Bennungen hochverdient die drei Punkte. Besonders das Debüttor von Lewin Hörning sorgte für einen emotionalen Höhepunkt und zeigte einmal mehr die erfolgreiche Nachwuchsarbeit des Vereins.





Tore

0:1 Nico Albat (19., Foulelfmeter)

0:2 Axel Krüger (69.)

0:3 Lewin Jonas Hörning (76.)

0:4 Nico Albat (88.)

Aufstellung Niederröblingen

Adriano Deutscher –

Robert Buzzi, Chris Rothe, Eliyas Hanisch –

Marvin Rohne, Leon Koch (C), Thomas Bauerfeld, Robert Marcus Kögel, Marcus Hille –

Torsten Hartwig, Roberto Wache



Ersatzbank: Mirko Grolle, Max Luttert, Thomas Wilke

Trainer: Thomas Wilke

Aufstellung Bennungen

Philipp Schmidt –

Stefan Rödiger, Tim Dietrich, Stefan Gaßmann, Luis Schmiedel –

Lewin Jonas Hörning, Nico Albat, Axel Krüger (C), Adreju Miguel Harre –

k.A., k.A.



Ersatzbank: Christian Stierwald, Christian Heppner, Luca Finley Kotte

Trainer: Tim Dietrich

Ausblick auf die nächsten Spiele

Für Eintracht Bennungen geht es bereits am kommenden Samstag um 15:00 Uhr weiter. Dann wartet mit Roßla II ein echtes Derby, bei dem erneut wichtige Punkte auf dem Spiel stehen.

Niederröblingen ist am 22. März auswärts beim KSG Holdenstedt gefordert und wird dort versuchen, nach der deutlichen Niederlage wieder Punkte zu sammeln.