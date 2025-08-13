Benno nach OP wieder zu Hause – Verein hofft auf schnelle Genesung

Zehn Tage nach einem medizinischen Notfall geht es Teammanager Benno Urbainski wieder besser. Der 64-Jährige, der für seine direkte Art und seinen unermüdlichen Einsatz im Verein bekannt ist, erholt sich derzeit nach einer Operation zu Hause.

Urbainski, seit Jahren eine feste Größe beim SV Atlas Delmenhorst, ist für Mannschaft und Betreuerteam weit mehr als nur Organisator im Hintergrund. Er kümmert sich um Abläufe, sorgt für reibungslose Strukturen – und ist auch mal mit klaren Worten oder einer humorvollen Geste zur Stelle, wenn es im Team an Konzentration mangelt.

Laut ärztlicher Empfehlung soll sich Urbainski in den kommenden Wochen schonen – eine Vorgabe, die dem leidenschaftlichen „Mannschaftsbegleiter“ nicht leichtfallen dürfte. „Das war knapp, Benno“, hieß es aus Vereinskreisen. „Auch wenn wir wissen, dass dich nichts so leicht umhaut – jetzt ist Schongang angesagt.“