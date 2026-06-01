Benningen glänzt, SpVgg Renningen siegt 7:1, Enzweihingen top

Kreisliga A3:

SV Hellas Bietigheim – SGM Riexingen 3:1

Vor 120 Zuschauern setzte sich der SV Hellas Bietigheim trotz Unterzahl gegen die SGM Riexingen durch. Arsim Susuri brachte die Gastgeber in der 55. Minute in Führung. Nur vier Minuten später musste Hellas jedoch einen Rückschlag hinnehmen, als Elefterios Gkoumas in der 59. Minute die Rote Karte sah. Die Gäste nutzten ihre Überzahl und kamen durch Justin Zelch in der 78. Minute zum Ausgleich. Doch die Hausherren zeigten Moral: Adriano Aniello erzielte in der 83. Minute das 2:1, ehe Arsim Susuri mit seinem zweiten Treffer in der 85. Minute den 3:1-Endstand herstellte.

SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag – SV Illingen 1906 4:3

Eine beeindruckende Aufholjagd gelang der SGM TSV Nussdorf/FV Roßwag. Die Gäste lagen nach Treffern von Christian Spechtenhauser in der 18. Minute, Zekeriya Tüney in der 25. Minute und Andreas Köppel in der 35. Minute bereits mit 3:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel begann die Wende: Nikola Ristomanov verkürzte in der 59. Minute. Johannes Wizemann brachte seine Mannschaft mit Treffern in der 63. und 73. Minute zurück ins Spiel. Schließlich gelang Maurizio Aprigliano in der 78. Minute der umjubelte Siegtreffer zum 4:3.

TSV Bönnigheim – TSV Ensingen 4:2

Vor 450 Zuschauern feierte der TSV Bönnigheim einen Heimsieg. Marvin Maslowski brachte seine Mannschaft mit Treffern in der 5. und 22. Minute früh auf Kurs. Paul Aichinger erhöhte in der 34. Minute auf 3:0. Nach der Pause verkürzte Steffen Roßmann in der 49. Minute für die Gäste. Als Nick Heckele in der 72. Minute auf 2:3 stellte, wurde es noch einmal spannend. Die Entscheidung fiel jedoch nur zwei Minuten später, als Jens Fischer in der 74. Minute mit einem Eigentor den 4:2-Endstand besiegelte.

TSV Enzweihingen – TSV Großglattbach 5:1

Der TSV Enzweihingen zeigte eine starke Leistung und gewann deutlich mit 5:1. Gjorgi Adjov eröffnete den Torreigen in der 20. Minute. Direkt nach dem Seitenwechsel erhöhte David Hanzouli in der 47. Minute auf 2:0. Ahmet Köle baute den Vorsprung mit Treffern in der 50. und 55. Minute weiter aus. Florian Kuhnle gelang in der 57. Minute zwar der Ehrentreffer für die Gäste, doch nur eine Minute später stellte David Hanzouli mit seinem zweiten Treffer den 5:1-Endstand her.

SV Horrheim – Spvgg Bissingen 0:3

Die Spvgg Bissingen setzte sich auswärts souverän durch. Bilal Bitmez brachte die Gäste in der 20. Minute in Führung. Jason Kelsch erhöhte in der 52. Minute auf 2:0. Mit dem Treffer von Eros Ciatto in der 67. Minute war die Partie endgültig entschieden.

FV Kirchheim – FV Markgröningen 3:4

Die Zuschauer erlebten ein abwechslungsreiches Spiel mit dem besseren Ende für den FV Markgröningen. Liborio Crosta brachte die Gastgeber bereits in der 5. Minute in Führung, Fabrice Fiala erhöhte in der 34. Minute auf 2:0. Noch vor der Pause verkürzte Paul Jung in der Nachspielzeit der ersten Hälfte. Maximilian Friederich drehte die Partie mit Treffern in der 49. und 59. Minute. Lionel Bitam gelang in der 61. Minute der Ausgleich zum 3:3. Die Entscheidung fiel schließlich in der 87. Minute, als Nikolaos Paschidis den Siegtreffer für Markgröningen erzielte.

TSV Kleinglattbach – SGM Hohenhaslach/Freudental 1:3

Die SGM Hohenhaslach/Freudental nahm die drei Punkte aus Kleinglattbach mit. Marcel Göttfert brachte die Gäste bereits in der 8. Minute in Führung. Lukas Strauß glich in der 55. Minute für den TSV Kleinglattbach aus. In der Schlussphase sorgten Kai Schopper in der 85. Minute und Finn Schopper in der 89. Minute mit ihren Treffern für den 3:1-Auswärtserfolg.

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