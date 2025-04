Benni Schütz: Emotionale Rückkehr auf den Fußballplatz

„Das waren Glücksgefühle ohne Ende. Schließlich sind, abgesehen von ein paar Minuten in meinem letzten Spiel für Monheim, über 800 Tage seit meinem letzten richtigen Einsatz vergangen“, erklärt Benni Schütz. Nachdem er es beim SC Kapellen aus der Jugend zum Oberliga-Stammspieler gebracht hatte, wechselte er 2017 nach einer kurzen Episode bei TuRU Düsseldorf zum Oberligisten 1. FC Monheim, mit dem er 2022 sogar fast den Aufstieg in die Regionalliga geschafft hätte. Dann zog er sich allerdings eine Knieverletzung zu, die sich nach seiner Rückkehr in den Rhein-Kreis Neuss zum VfL Jüchen-Garzweiler als gravierender herausstellte als zunächst gedacht. Wegen eines Knorpelschadens musste er sich operieren lassen. Und als er sich an Anfang 2024 gerade wieder zurückgekämpft hatte, wurde dieselbe Verletzung im anderen Knie diagnostiziert. Es gab eine weitere OP, gefolgt von einer langwierigen und anstrengenden Rehabilitation.

In der Wintervorbereitung stieg er wieder ins Training ein und war am Sonntag nach einem zwischenzeitlichen Rückschlag bereit für seine VfL-Premiere. „Dass die dann in einem solchen Rahmen und mit einem so tollen Ergebnis erfolgt ist, war natürlich Klasse“, meint Schütz. Kurz nach seiner Einwechslung fiel das vorentscheidende 2:0 für Jüchen, danach half er mit großem läuferischen Einsatz, den Vorsprung ins Ziel zu bringen. „Benni hat es super gemacht. Mit seiner Erfahrung kann er in der restlichen Saison noch sehr wichtig für uns werden“, sagt VfL-Coach Daniel Klinger.

Schütz selbst hat die Belastungen seines ersten Einsatzes für die Jüchener gut verkraftet. Die operierten Knie haben nicht protestiert. „Ich hatte lediglich ein bisschen Muskelkater, weil die Belastung im Spiel eine ganz andere ist als im Training“, weiß der 34-Jährige. Klar, dass er Lust auf mehr hat.