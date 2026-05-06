Bennet Grohn verlässt VfB Fallersleben

– Foto: Lea Bindewald

Beim VfB Fallersleben steht im Sommer ein personeller Einschnitt bevor. Der spielende Co-Trainer und Kapitän Bennet Grohn wird den Verein zum Saisonende verlassen und sich seinem Heimatverein TSV Heiligendorf anschließen. Das gab der Landesligist via Instagram bekannt.

Wie der Verein mitteilte, war die Entscheidung intern bereits länger bekannt. Grohn wolle künftig „etwas kürzer treten“ und deshalb den Wechsel vollziehen.

Der VfB verliert damit nicht nur einen wichtigen Spieler, sondern auch eine prägende Persönlichkeit innerhalb der Mannschaft. „Bennet ist ein absolutes Vorbild in Sachen Einstellung und Moral“, schrieb der Verein. Zudem hieß es weiter: „Mit ihm verlieren wir in unseren Reihen nicht nur einen sehr guten Spieler, sondern auch charakterlich sehr feinen Menschen und Freund.“