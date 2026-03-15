Benktib und Kalonji schießen KFC Uerdingen zum 2:0-Sieg bei SW Essen

Der KFC nahm in Essen die Punkte mit. – Foto: Jens Terhardt

Der KFC Uerdingen hat nach den zuletzt erfolglosen Heimspielen in der Oberliga Niederrhein auf fremdem Platz wieder in die Spur gefunden. Die Mannschaft von Trainer Julian Stöhr setzte sich bei dessen ehemaligem Klub ETB Schwarz-Weiß Essen, der seinerseits zuletzt dreimal in Folge gewonnen hatte, am Sonntagnachmittag mit 2:0 durch.

Nach dieser munteren Anfangsphase passierte vor den Toren dann eine Weile lang deutlich weniger. Die Uerdinger kamen zwar zu ein paar Eckstößen, von denen jedoch nur einer für ein wenig Gefahr sorgte, als der Abschluss von Jesse Sierck dann aber zu wünschen übrigließ (20.), die Hausherren kamen zwar etwas besser ins Spiel, doch die Möglichkeiten wurden zumeist schon in der Entstehung durch den KFC unterbunden. So ging es torlos in die Kabinen.

Die Uerdinger nahmen nach zwei Niederlagen in Folge vor eigenem Publikum für das Gastspiel beim ETB Änderungen in der Startelf vor. Im Tor übernahm Jonas Holzum den Posten von Justin Möllering, während Stöhr bei seiner Rückkehr zu den Schwarz-Weißen auf einen nominellen Stürmer verzichtete. Dave Fotso startete am Uhlenkrug, in der Sturmspitze wechselten sich Adam Tolba und Yasin Kaya ab. Die erste Strafraumszene des Spiels hatten die Uerdinger, doch die Flanke von Alex Lipinski kam nicht Tolba an. Kayas erster Versuch eines Torschusses fünf Minuten später ging indes weit über den Kasten. Eine Minute später stand Holzum dann erstmals im Mittelpunkt, als auch der ETB seinen ersten Abschluss durch Lukas Korytowski versuchte, doch er war zur Stelle. Nur zwei Minuten später war auch sein Gegenüber Phil Lenuweit erstmals gefordert, auch er parierte den Lipinski-Schuss aber problemlos (12.).

Benktib sorgt sehenswert für die Führung

Nach dem Wechsel wirkten die Essener zunächst etwas engagierter als im ersten Durchgang, ohne dabei jedoch mit Ausnahme einer Ecke in der 49. Minute, die der KFC am Ende aber auch verteidigt bekam, für große Gefahr zu sorgen. In der 63. Minute war es dann die Einfachheit des Fußballs, die dem KFC die Führung bescherte. Ein ganz langer Pass von Sierck tief aus der eigenen Hälfte landete vorne bei Mohamed Yassin Benslaiman Benktib, der ihn als Aufsetzer über ETB-Keeper Lenuweit spielte. Wenn das so gewollt war: Großartig! In der Folge hatten die Essener Glück, dass der in der 61. Minute verwarnte Denzel Oteng-Adjei nicht die Ampelkarte sah. Erst war er an einer Rangelei beteiligt, dann erlaubte er sich noch ein weiteres Foulspiel. Schiedsrichter Matti Lambertz beließ es aber jeweils bei der Ermahnung – ehe ETB-Trainer Christian Dorda ihn vom Feld nahm.

Joker Kalonji erlöst den KFC in der Nachspielzeit

Die Gastgeber versuchten es danach durchaus entschlossener, wurden in der 75. Minute durch Luca Pinke dann auch gefährlich, doch der Abschluss aus gut 25 Metern verfehlte das Tor knapp. Zwei Minuten später fehlte Armen Shavershyan dann doch deutlich mehr. Die beste Chance zum 1:1 hatte dann Joshua Kapenda in der 81. Minute, als er mit einem Schuss aus der Drehung Keeper Holzum zu einer starken Parade zwang. Die letzten Minuten waren ein offener Schlagabtausch, bei dem es auf beiden Seiten aber lange nicht mehr brannte. Als der Unparteiische schon fast die Pfeife im Mund hatte, legte der KFC doch noch zum 2:0-Endstand nach. Der eingewechselte Ephraim Kalonji setzte sich auf dem Flügel durch, und anstatt sich noch eine Anspielstation zu suchen, schloss er gleich auch zum 2:0 ab. Danach wurde die Partie nicht mehr angepfiffen, der KFC nimmt die drei Zähler mit nach Krefeld.

So spielten sie:

ETB Schwarz-Weiß Essen – KFC Uerdingen 0:2

ETB Schwarz-Weiß Essen: Phil Lenuweit, Jan Corsten, Maurice Rene Haar, Thorben Kern (72. Elefterios Theocharis), Armen Shavershyan, Nico Lucas, Denzel Oteng Adjei (72. Joshua Telesphore Kapenda), Tim Kaminski (85. Simon Gawryluk), Luca Pinke, Lukas Korytowski, Youssef Kamboua - Trainer: Christian Dorda - Trainer: Björn Matzel

KFC Uerdingen: Jonas Holzum, Ole Päffgen, Jan Bachmann, Ibuki Noguchi (77. Seongsun You), Jesse-Garon Sierck, Alexander Lipinski, Yasin-Cemal Kaya (87. Anthony Oscasindas), Dave Fotso Youmssi (46. Noah Tomson), Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (82. Joshua Salonen), Nedzhib Hadzha, Adam Tolba (81. Ephraim Kalonji) - Trainer: Julian Stöhr

Schiedsrichter: Matti Lambertz - Zuschauer: 688

Tore: 0:1 Mohamed Yassin Benslaiman Benktib (63.), 0:2 Ephraim Kalonji (90.+5)