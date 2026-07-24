Benktib und die schnelle Rückkehr in die Grotenburg

Benktib wechselt nach St. Tönis – Foto: Ralph Görtz

In der abgelaufenen Saison stand Mohamed Yassin Benslaiman Benktib in 16 Pflichtspielen in der Krefelder Grotenburg auf dem Rasen. Am 34. Spieltag, beim Heimspiel gegen den VfL Jüchen-Garzweiler, zum letzten Mal. Vor dem Spiel wurde er gemeinsam mit einigen seiner Mitspieler verabschiedet. Er verließ den KFC Uerdingen nach einer Saison, in der er mit zehn Toren und vier Vorlagen insgesamt 14 Scorerpunkte sammelte.

Und doch kehrt Benktib als erster Spieler aus dem letztjährigen KFC-Kader für ein Pflichtspiel in die Grotenburg zurück. Denn nachdem der Offensivspieler bislang keinen neuen Verein gefunden hatte, unterschrieb er nun beim Ligarivalen SC St. Tönis – und wird am 21. August mit dem Sportclub im DFB-Pokal gegen Eintracht Frankfurt auflaufen können. Mit dem überraschenden Transfer hat der SC St. Tönis auf einige Ausfälle reagiert, die in den vergangenen Tagen für Sorgenfalten gesorgt haben. Neben der schweren Verletzung des Angreifers Morten Heffungs (14 Tore in der abgelaufenen Oberliga-Saison) ist an dieser Stelle auch die kurzfristige Rückkehr von Julian Andres Suaterna Florez (22 Tore) zu nennen, der in seine Heimat Kolumbien zurückreisen musste. Es sei ungewiss, ob und wann er nach St. Tönis zurückkehren kann.

Er kennt die Liga

Beim Sportclub ist die Freude dementsprechend groß, die personelle Vakanz in der Offensive zumindest etwas abmildern zu können. Benktib verfüge „über eine gute Vita sowie starke Tor- und Assistwerte“, wird der sportliche Leiter Holger Krebs auf der Facebook-Seite des SC zitiert. „Er ist ein offensiv gefährlicher Spieler, der hervorragend in unser Spielsystem passt und unseren Kader mit seiner Qualität aufwerten wird. Zudem kennt er die Region und die Liga bestens“, sagt Krebs weiter. Vor seiner Saison beim KFC Uerdingen spielte der im spanischen Barcelona geborene Benktib beim TSV Meerbusch, der SSVg Velbert, dem MSV Düsseldorf und Ratingen 04/19. Abgeschlossen dürften die personellen Planungen in St. Tönis damit aber nicht sein. Vor wenigen Tagen gab der Verein bekannt, auch Probespieler Bilal Brusdeilins verpflichtet zu haben, einen weiteren Offensivspieler. Benktib wird trotz seines Torriechers vornehmlich im offensiven Mittelfeld eingesetzt.