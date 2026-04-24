Benko verletzt – Pipinsrieder Aufstiegszug ist noch nicht abgefahren

Beschwerden am Oberschenkel: Auf Fabian Benko muss FCP-Trainer Langer womöglich verzichten. – Foto: bruno haelke

Drei Siege in Folge, 12:1 Tore – die Serie kann sich sehen lassen. Jetzt ein Sieg beim Tabellenletzten und am kommenden Dienstag drei weitere Punkte im Nachholspiel in Nördlingen – dann ist der FC Pipinsried wieder mitten drin im Geschäft um den Aufstiegsrelegationsplatz. Diesen würde Pipinsried Kirchanschöring oder Erlbach streitig machen.

Der FC Pipinsried will in der Fußball-Bayernliga Süd seine Siegesserie ausbauen. Die Pipinsrieder sind an diesem Samstag um 15 Uhr zu Gast beim Tabellenletzten Türkgücü München. Da sollte an der Heinrich-Wieland-Straße ein weiterer Erfolg im Bereich des Möglichen sein.

Aber: Alle Rechnungen sind obsolet, wenn nicht selbst die Punkte eingefahren werden. „Wir wollen noch alle Spiele in der Saison gewinnen, dann wird man sehen, was dabei herauskommt“, sagte Co-Kapitän Alexander Lungwitz nach dem 5:0- Erfolg am vergangenen Dienstag gegen Hauzenberg. Und FCP-Trainer Roman Langer fordert von seinem Team: „Wir müssen unser Ding auf dem Platz machen, mit Ball Lösungen finden.“

Genau dies scheint sein Team mittlerweile verinnerlicht zu haben. Zudem hat es die Mannschaft geschafft, die Räume so zu verdichten, dass kaum ein Durchkommen möglich ist.

Dies ist allerdings auch kein Wunder, denn mit Tobias Schröck, Tobias Reithmeir, Alexander Lungwitz und Max Dombrowka stehen Spieler in diesen zentralen Positionen, die alle Zweit- oder Drittligaerfahrung nachweisen können. Wenn zudem noch mit Fabian Benko und Mario Götzendörfer zwei weitere Akteure im Mittelfeld agieren, dann wird es für jede Mannschaft in der Bayernliga schwer, den FCP erfolgreich zu bespielen.

Beim Match gegen Türkgücü werden Valdrin Konjuhi, Jonas Lindner, Dustin Kothmair und sehr wahrscheinlich auch Fabian Benko nicht zur Verfügung stehen. Benko zog sich am vergangenen Dienstag eine Oberschenkelverletzung zu. Der Einsatz von Tobias Reithmeir ist noch offen, da der Innenverteidiger gegen Hauzenberg einen Schlag auf den Fuß bekam und ausgewechselt werden musste.

Unterdessen gaben die Pipinsrieder bekannt, dass Keeper Max Engl seine Karriere aus beruflichen und privaten Gründen nach der Saison beendet.

Test gegen Türlgücü wurde klar gewonnen

Beim abgeschlagenen Tabellenletzten Türkgücü München hat es einmal mehr einen Trainerwechsel gegeben. Für Rainer Elfinger, der nun als Sportlicher Leiter agiert, kam Slaven Skeledzic zurück, der die Mannschaft im Laufe der Saison schon einmal trainiert hat. In der Winterpause besiegte der FCP Türkgücü in einem Testspiel mit 5:1. Das Hinspiel wurde nicht ausgetragen, die Punkte bekam der FC Pipinsried am Grünen Tisch, da Türkgücü die BLSV-Beiträge nicht bezahlt hatte. Diese wurden kurze Zeit später beglichen – und Türkgücü durfte wieder in der Bayernliga mitspielen.