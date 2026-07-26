Benke übernimmt Verantwortung: TSV Havelse baut Profistrukturen aus

In seiner bisherigen Laufbahn war der 43-Jährige unter anderem für den 1. FC Nürnberg, den FC St. Pauli und den HC Erlangen tätig. Darüber hinaus verfügt Benke über eine Trainerlizenz, ist ausgebildeter Vereinsmanager und als Lehrbeauftragter im Sport- und Fußballmanagement aktiv. Zuletzt leitete er drei Jahre lang den eSport Innovation Hub in Hannover.
Aufbauarbeit nach turbulenten Wochen
Seinen neuen Aufgabenbereich übernimmt Benke in einer Phase großer Veränderungen. Nach dem kurzfristig gesicherten Klassenerhalt und der Lizenz für die 3. Liga mussten beim TSV Havelse zahlreiche Planungen innerhalb weniger Wochen angepasst werden. Sowohl die Kaderplanung als auch organisatorische Prozesse und infrastrukturelle Themen mussten von einem Regionalliga- auf ein Drittligaszenario umgestellt werden.
Auf dieser Grundlage soll Benke nun aufbauen und die Strukturen im Profibereich gemeinsam mit den Verantwortlichen weiterentwickeln.
Für Benke steht fest, dass die sportliche Entwicklung des Vereins im Mittelpunkt aller Entscheidungen stehen muss. Organisation, Vertrieb und Infrastruktur seien dabei keine Selbstzwecke, sondern müssten die Arbeit der Mannschaft bestmöglich unterstützen.
„Was der TSV Havelse in den vergangenen Jahren geleistet hat, verdient großen Respekt. Der Aufstieg ist das Ergebnis harter Arbeit vieler Menschen, die weit über das Erwartbare hinaus für den Verein gearbeitet haben. Daran wollen wir anknüpfen“, erklärt der künftige Geschäftsführer.
Dabei setzt Benke bewusst auf nachhaltiges Wachstum statt auf finanzielle Risiken. „Viele Vereine zeigen, dass sportliche Entwicklung nicht bedeutet, immer mehr Geld auszugeben. Entscheidend ist, vorhandene Mittel gezielt einzusetzen, Spieler weiterzuentwickeln und nachhaltige Werte für den Verein zu schaffen“, betont er.
Langfristige Ziele klar definiert
Ab dem 1. August wird Benke offiziell seine Tätigkeit aufnehmen und gemeinsam mit Vorstand, Sportdirektor sowie den Mitarbeitenden und Partnern die nächsten Entwicklungsschritte gestalten.
Sein langfristiges Ziel formuliert er eindeutig: „Unser Anspruch ist klar: Der TSV soll sich im Profifußball etablieren und die wirtschaftlichen Voraussetzungen erfüllen, dauerhafte Entwicklung zu ermöglichen.“ Dazu gehörten neben professionellen Strukturen auch starke Partnerschaften und eine tragfähige Stadionlösung, um die positive Entwicklung des Vereins langfristig abzusichern.