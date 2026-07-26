Benke übernimmt Verantwortung: TSV Havelse baut Profistrukturen aus

In seiner bisherigen Laufbahn war der 43-Jährige unter anderem für den 1. FC Nürnberg, den FC St. Pauli und den HC Erlangen tätig. Darüber hinaus verfügt Benke über eine Trainerlizenz, ist ausgebildeter Vereinsmanager und als Lehrbeauftragter im Sport- und Fußballmanagement aktiv. Zuletzt leitete er drei Jahre lang den eSport Innovation Hub in Hannover. Aufbauarbeit nach turbulenten Wochen Seinen neuen Aufgabenbereich übernimmt Benke in einer Phase großer Veränderungen. Nach dem kurzfristig gesicherten Klassenerhalt und der Lizenz für die 3. Liga mussten beim TSV Havelse zahlreiche Planungen innerhalb weniger Wochen angepasst werden. Sowohl die Kaderplanung als auch organisatorische Prozesse und infrastrukturelle Themen mussten von einem Regionalliga- auf ein Drittligaszenario umgestellt werden.

Auf dieser Grundlage soll Benke nun aufbauen und die Strukturen im Profibereich gemeinsam mit den Verantwortlichen weiterentwickeln. Für Benke steht fest, dass die sportliche Entwicklung des Vereins im Mittelpunkt aller Entscheidungen stehen muss. Organisation, Vertrieb und Infrastruktur seien dabei keine Selbstzwecke, sondern müssten die Arbeit der Mannschaft bestmöglich unterstützen.