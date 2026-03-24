Benjamin Soczka: Ein Stürmer mit klarem Ziel vor Augen

Stärken im Abschluss und klare Spielidee

Soczka zeichnet sich vor allem durch seine Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor aus. Sein Spiel ist geprägt von einem ausgeprägten Torriecher und der Fähigkeit, in entscheidenden Momenten entschlossen abzuschließen. Dabei sucht er konsequent den Weg zum Tor, ohne den mannschaftlichen Gedanken aus den Augen zu verlieren.

Trotz seines Offensivdrangs ordnet sich der junge Stürmer in das Mannschaftsgefüge ein. Seine Bereitschaft, für das Team zu arbeiten, und sein respektvoller Umgang mit erfahrenen Mitspielern unterstreichen seinen Charakter. Gleichzeitig zeigt er den Ehrgeiz, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und seine Chancen zu nutzen.