Benjamin Schwab wird neuer Trainer der SpVgg Bollschweil-Sölden

Zur kommenden Saison übernimmt Benjamin Schwab das Traineramt bei der SpVgg Bollschweil-Sölden. Die sportliche Leitung des Vereins konnte sich in sehr guten Gesprächen davon überzeugen, dass "Beni" hervorragend zur sportlichen Ausrichtung sowie zu den bestehenden Strukturen passt.

Bereits in den ersten Gesprächen wurde deutlich, mit welcher Einstellung und Überzeugung Beni seine neue Aufgabe angeht. Der neue Coach wohnt in Bollschweil und ist im Verein kein Unbekannter: Bereits in der Vergangenheit stand er an der Seitenlinie und führte die Mannschaft erfolgreich von der Kreisliga B in die Kreisliga A.