Benjamin Schwab wird neuer Trainer der SpVgg Bollschweil-Sölden

Zur kommenden Saison übernimmt Benjamin Schwab das Traineramt bei der SpVgg Bollschweil-Sölden. Die sportliche Leitung des Vereins konnte sich in sehr guten Gesprächen davon überzeugen, dass "Beni" hervorragend zur sportlichen Ausrichtung sowie zu den bestehenden Strukturen passt.
Bereits in den ersten Gesprächen wurde deutlich, mit welcher Einstellung und Überzeugung Beni seine neue Aufgabe angeht. Der neue Coach wohnt in Bollschweil und ist im Verein kein Unbekannter: Bereits in der Vergangenheit stand er an der Seitenlinie und führte die Mannschaft erfolgreich von der Kreisliga B in die Kreisliga A.
Neben seiner sportlichen Kompetenz überzeugt Beni insbesondere durch seine menschliche Art, die ihn zu einem geschätzten Ansprechpartner für Mannschaft und Umfeld macht. Genau diese Qualitäten spielten bei der Trainersuche eine zentrale Rolle.
Der Verein ist überzeugt, mit Benjamin Schwab die richtige Wahl getroffen zu haben, und blickt der kommenden Saison mit Zuversicht entgegen.
Wie die Einbindung der bestehenden Trainer Luca Stegner und Jens Bürgelin in der neuen Saison konkret gestaltet wird, werden die Verantwortlichen in den kommenden Wochen intern besprechen und abstimmen. Ziel ist es, auch künftig auf Kontinuität und eine enge Zusammenarbeit im Trainerteam zu setzen.