Benjamin Mandzo wechselt zum FC Teningen

Der siebte Transfer des FC Teningen für die Saison 2025/2026 ist in trockenen Tüchern. Wie der Verbandsligist mitteilte, wechselt Mittelfeldspieler Benjamin Mandzo vom FC Waldkirch ins Friedrich-Meyer-Stadion und wird ab sofort das Team von Cheftrainer Rainer Hannig verstärken. Für Waldkirch kam er auf über 80 Spiele in der Verbands- und Landesliga (37 Torbeteiligungen). Der Sportliche Leiter des FCT, Kevin Kreuzer, freut sich über den Neuzugang: „Mit Benny gewinnen wir einen erfahrenen und technisch versierten Spieler, der unsere Offensivkraft deutlich verstärken wird. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Spielweise und seiner Erfahrung eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft spielen kann.“ Der 26-Jährige war zudem bereits für den Offenburger FV sowie den FC Denzlingen in der Verbandsliga Südbaden und der Oberliga Baden-Württemberg aktiv. Mit seiner technischen Finesse und seinem Spielverständnis werde er eine wertvolle Ergänzung für den FC Teningen sein, so der Verein.