Benjamin Kanuric trägt wieder Schwarz-Rot

– Foto: FC Ingolstadt 04

„Wir freuen uns sehr, Benji wieder bei uns zu haben. Bereits in den ersten Gesprächen mit ihm wurde deutlich, welchen Stellenwert der Verein für ihn hat und wie sehr er sich mit dem FCI identifiziert. Umso mehr freut es uns, dass wir diese Rückkehr gemeinsam realisieren konnten. Mit seiner Qualität, Kreativität und seinem Spielverständnis bringt er genau die Eigenschaften mit, die unserem Offensivspiel guttun. Die Zeit im Ausland hat ihm zudem wertvolle Erfahrungen ermöglicht und zu seiner sportlichen wie persönlichen Weiterentwicklung beigetragen. Mit seiner Art Fußball zu spielen wird er uns bereichern, vor allem aber passt er menschlich hervorragend in unser Team“, erklärt Rigo Hof – Koordinator Kaderplanung und Scouting.

Die Vorfreude auf das Wiedersehen ist auch beim 23-Jährigen groß: „Der FC Ingolstadt hat für mich eine besondere Bedeutung. Ich habe mich hier vom ersten Tag an unglaublich wohlgefühlt und gemeinsam mit der Mannschaft und unseren Fans viele besondere Momente erlebt. Auch während meiner Zeit in Portugal habe ich den Verein immer verfolgt. Die Gespräche mit der Vereinsführung haben mir ein richtig gutes Gefühl gegeben und mich in meiner Entscheidung bestärkt. Als sich die Möglichkeit zur Rückkehr ergeben hat, musste ich deshalb nicht lange überlegen. Ich freue mich riesig darauf, wieder das schwarz-rote Trikot zu tragen, bekannte Gesichter wiederzusehen und gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich zu sein.“

Bereits im Sommer 2023 wechselte der in Enns geborene Österreicher ablösefrei von Arminia Bielefeld an die Donau. In den folgenden beiden Spielzeiten etablierte sich Kanuric schnell als feste Größe im Ingolstädter Mittelfeld. In 77 Pflichtspiele für den FCI erzielte er 14 Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor. Mit seiner technischen Klasse, seiner Übersicht und seiner Stärke bei Standards prägte der 23-Jährige das Offensivspiel der Schanzer und spielte sich mit seinen Leistungen in die Herzen der FCI-Fans.