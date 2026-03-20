Benjamin Hoffmann: Vom BVB-Fan zum Mainz-05-Fanliebling

Arbeitet seit 2019 bei Mainz 05 und stieg auch schon mal bei einem Bundesliga-Spiel als Trainer ein: Benjamin Hoffmann. – Foto: FuPa/ FSV Mainz 05

Mainz. Als BVB-Fan startete er ins Leben, inzwischen ist er Fanliebling bei Mainz 05: Mit der U23 feierte Benjamin Hoffmann zuletzt einen 2:0-Sieg gegen Bayern Alzenau, mit der U19 entfachte er einst Youth-League-Euphorie an Bruchwegabenden, die Bundesliga-Profis übernahm der Trainer für ein Spiel gegen Borussia Mönchengladbach. Die erste Fußball-Heimat des 46-Jährigen, der seinen Vertrag bei Mainz 05 jüngst verlängert hat, war aber Dortmund.

Es war keine gewöhnliche Beziehung, wie er unserer Redaktion im Gespräch lachend erzählt. „Borussia Dortmund wurde mir in die Wiege gelegt. Mein erstes Trikot war vom BVB, meine Mutter ist inzwischen Mainz-05-Fan, mein Vater beides. 1989 habe ich den ersten Erfolg mit dem DFB-Pokal-Sieg erlebt, als die Mannschaft am Flughafen gelandet ist, in dessen Nähe wir gewohnt haben. Ich war mit der U19 beim Champions-League-Finale 1997 dabei, war bei Heimspielen Balljunge.“

Warum BVB-Ikone Michael Zorc Benjamin Hoffmann anschnauzte

Lustige Anekdoten blieben da nicht aus. „Irgendwann bin ich zu Michael Zorc gelaufen und habe gesagt: ,Michael, ich hätte gern dein Trikot.‘ Er drehte sich um und schnauzte mich an: ,Was willst du kleiner Paffke denn? Für dich heißt das immer noch Herr Zorc!‘ Als Michael dann später beim BVB mein Chef war, habe ich ihm die Geschichte erzählt. Er hat gelacht und gesagt: ,Ja, so war ich früher.‘“

Inzwischen habe er seine Fan-Sicht auf den BVB komplett verloren, erzählt Hoffmann. „Es gibt kaum mehr Spiele, die ich als Fan sehe und wo ich nicht genau auf die Taktik achte. Heute verfolge ich vor allem Spiele von Mainz 05, weil da für mich zählt, was der Verein braucht und welche Spielertypen auf welcher Position benötigt werden.“

Die U19-Meisterschaft, die er 2023 mit Mainz gewann, hat für Hoffmann sogar einen größeren Stellenwert als die beiden deutschen A-Jugend-Titel mit dem BVB. „In Mainz haben wir die Meisterschaft ohne überregional gescoutete Spieler gewonnen, die schon auf internationalem Niveau waren. Dann mit der U19 in der Youth League eine Euphorie in der ganzen Stadt zu entfachen und mitten im Abstiegskampf der Profis von Fans zu hören, wir hätten ihnen die Saison gerettet, um positive Emotionen zu sammeln und in dieser schweren Phase Hoffnung für die Bundesliga zu bekommen, war schon ein Stück weit eine besondere Geschichte.“ Zwei Meisterschaftstitel mit dem BVB als Jugendcoach Trotzdem prägten auch die Jugend-Titel mit dem BVB die Trainerkarriere von Benjamin Hoffmann. Die erste Meisterschaft gewann er 2017 vor 32.000 Zuschauern im Finale gegen den FC Bayern im Dortmunder Signal-Iduna-Park. „Es war meine allererste Saison in der U19. Lars Ricken sagte mir, wir wollen die Saison irgendwie zu Ende spielen, weil wir so viele Verletzte hatten. Das Ganze dann mit einem Titel zu krönen, hatte keiner erwartet. Sport1 wollte das Spiel unbedingt montags übertragen und hatte eine Einschaltquote wie bei einem Männer-Zweitligaspiel. Die waren total glücklich“, erzählt Hoffmann lachend.

Monate vor dem zweiten Meistertitel im Jahr 2019 habe man ihm gesagt, dass man ihn nicht mehr länger als U19-Trainer beim BVB sehe, Michael Skibbe zum Sommer übernehme, man ihm den Job als Sportlicher Leiter für die U12 bis U16 anbiete und man die Saison vernünftig zu Ende bringen solle. „Die Verbundenheit der Mannschaft war aber so groß, dass die Jungs zu diesem Zeitpunkt auch für mich gespielt haben, um mir ein Abschiedsgeschenk zu machen. Kurioserweise hatte dieser Jahrgang in all den Jahren zuvor keinen einzigen Titel gewonnen – und dann auf einmal die U19-Meisterschaft. Da bin ich den Jungs bis heute dankbar.“ Danach wechselte Hoffmann nach Mainz.

Hoffmann hat sogar Mario Götze trainiert

Der Durchbruch in seinem Wunschberuf als Trainer gelang dem gelernten Bankkaufmann aber beim BVB. „Mit 21 Jahren war ich schon Co-Trainer im Nebenjob. Das reichte aber nicht, um mir eine Wohnung zu leisten und ein Essen auf den Tisch zu bekommen.“ Später bot ihm Lars Ricken an, die U17 zu übernehmen, obwohl Hoffmann zu dem Zeitpunkt lediglich über die C-Lizenz verfügte. Seinen Fußballlehrer machte er später als BVB-U14-Coach - mit Persönlichkeiten wie Torsten Frings im Lehrgang.

Fan sei er nun vor allem „von den Jungs, die ich durch ihre Jugend begleitet habe“, so Hoffmann. Bei Mainz 05 förderte er Spieler wie Nelson Weiper und Brajan Gruda, beim BVB Mario Götze. „Als der im WM-Finale 2014 das Tor geschossen hat, gab es in der Lokalität keinen, der lauter geschrien hat als ich. Wenn man solche Jungs trainiert hat und sie Erfolge feiern, erfüllt einen das mit Stolz. Das sind ganz besondere Geschichten“, sagt Hoffmann. Bei Mainz 05 arbeitet er nun an neuen Geschichten.