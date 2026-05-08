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Benjamin Hettwer übernimmt die Meller U23 ab sofort
von Michael Eggert · Heute, 21:26 Uhr · 0 Leser
Trainer ab sofort beim SC Melle 03 II -Benny Hettwer – Foto: SC Melle 03
Beim Bezirksligisten SC Melle 03 II kommt es zu einer Veränderung auf der Trainerbank der U23. Nach dem vorgezogenen Wechsel von Robin Twyrdy in die erste Mannschaft übernimmt Benjamin Hettwer die Mannschaft mit sofortiger Wirkung. Das teilte der Klub am Freitag mit.
Der Verein zeigte sich erfreut, dass die eigentlich für den kommenden Sommer vereinbarte Übernahme von Benny Hettwer als Trainer der zweiten Mannschaft problemlos vorgezogenen werden konnte und wünscht ihm viel Erfolg in seiner neuen Funktion.