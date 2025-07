Benjamin Hemcke bleibt ein Blau-Weißer

Benjamin Hemcke ist zurück bei der SSVg Velbert, dabei war er gar nicht wirklich weg. Zwar wurde der Defensiv-Allrounder beim letzten Heimspiel der vergangenen Saison offiziell verabschiedet, nun vermeldet der Verein jedoch die Vertragsverlängerung mit dem 22-Jährigen. Damit nimmt der Kader der Bergischen für die anstehende Spielzeit in der Regionalliga West weiter Form an.

Die Regionalliga ist ihm nicht fremd und auch in der 3. Liga hat er schon gespielt. Benjamin Hemcke verlängert seinen Vertrag beim Regionalliga-Aufsteiger SSVg Velbert. Im vergangenen Winter kehrte er nach sechsmonatiger Leihe bei Viktoria Köln zur SSVg zurück. In zwölf Partien stand der Defensiv-Spieler in der Rückrunde der Oberliga Niederrhein auf dem Platz, erzielte dabei drei Tore und legte einen weiteren Treffer auf. Am Ende stand die Meisterschaft und der Aufstieg in die Regionalliga.