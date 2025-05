Benjamin Held beendet Karriere im höherklassigen Fußball

Hallbergmoos – Während es für den VfB Hallbergmoos in den letzten 90 Minuten dieser Landesliga-Saison nur noch um einen ordentlichen Abschluss ging, stand für den Gegner vom TuS Geretsried viel auf dem Spiel. Der Zweite musste für die Aufstiegsrelegation zur Bayernliga noch einen Punkt sammeln. Durch den 2:0 (1:0)-Auswärtserfolg im Stadion am Airport war ihm das gelungen – wenn auch etwas wackelig.

Nach der Pause kam zu dem Hallbergmooser Unvermögen im Torabschluss noch gewaltiges Pech dazu. David Küttner knallte den Ball an den Pfosten und Min Park den Nachschuss an die Latte (61.). Im direkten Gegenzug hatte Geretsried dann auch einen Lattenkracher, kurz darauf verwertete Belmin Idrizovic einen Konter zum 0:2 (68.). Hallbergmoos war auch danach bemüht, aber mit dem 0:2 war die Frage nach der Relegation entschieden. Auf dem Weg in die Bayernliga müssen die Geretsrieder nun gegen den TSV Grünwald ran.

Ben Held beendet seine Karriere im höherklassigen Fußball

Im 34. Saisonspiel gab es die 16. Niederlage für den VfB und am Ende noch die ganz großen Emotionen. In der 79. Minute wurde Ben Held ausgewechselt und verließ den Platz durch ein Spalier seiner Mitspieler. Damit endete eine grandiose Karriere im höherklassigen Fußball. Der VfB Hallbergmoos verneigte sich in dieser Minute vor einer Vereinslegende – und da rückte für einen Moment die enttäuschende Saison in den Hintergrund.