Benjamin Girth stürmt künftig für den KSV

Benjamin Girth ist am 31.1.1992 in Magdeburg geboren. Girth wurde u.a. beim 1. FC Magdeburg und RB Leipzig ausgebildet. Nach seinem Engagement beim KSV spielte Girth u.a. für den SV Meppen mit denen er in die 3. Liga aufgestiegen ist. Weitere Stationen waren Holstein Kiel, VfL Osnabrück, Eintracht Braunschweig und MSV Duisburg. Mit Kiel und Osnabrück konnte der 33-Jährige je einen Aufstieg in die 2. Bundesliga feiern. Insgesamt bringt Girth die Erfahrung von 109 Drittligaspielen, in denen er 39 Torerfolge feiern konnte. Darüber hinaus kam er zu 41 Zweitligaeinsätzen mit vier Toren. In der abgelaufenen Saison spielte er für die Würzburger Kickers in der Regionalliga Bayern. In 22 Ligaspielen hat er neun Tore für die Kickers erzielt.