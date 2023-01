Benjamin Gallmann und sein Trainerteam verlängern in Donaueschingen Das komplette Trainerteam der DJK hat für die Saison 2023/2024 zugesagt

Benjamin Gallmann als Trainer und Jonas Schwer als Spieler und Co-Trainer bleiben ebenso an Bord wie Philipp Janosch, der mit erweiterten Aufgaben als Betreuer und Teammanager fungiert. „Sie haben das Team in einer sehr gut gespielten Rückrunde in der Verbandsliga, der leider mit dem Abstieg verbunden war, und in der aktuellen Saison 2022/23 mit der aktuellen Tabellenführung in der Landesliga, sehr gut weiterentwickelt“, vermeldete der Verein in einer Pressemeldung. Auch die Torwarttrainer Björn Wilmes und Markus Beger haben für eine weitere Saison ihr Bleiben zugesichert.