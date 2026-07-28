Benjamin Gallmann, FC Neustadt: "Müssen in kleinen Schritten denken"

Geht's nach oben? Benjamin Gallmann hält sich mit Prognosen zurück. – Foto: Wolfgang Scheu

Nach dem Abstieg aus der Fußball-Landesliga hat Benjamin Gallmann den Trainerposten beim FC Neustadt übernommen. Er spricht von positiven Eindrücken, doch der kleine Kader bereitet ihm Sorgen.

Fußball auf Bezirksebene ist für die Neustädter Neuland. 60 Jahre lang spielten sie höher, doch in der vergangenen Saison musste der Gang eine Etage nach unten angetreten werden. Völlig überraschend kam dieser Abstieg nicht, in den Jahren zuvor kämpften die Hochschwarzwälder – von wenigen Ausnahmen abgesehen – stets dagegen an. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.