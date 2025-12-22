Benjamin Gallmann: "Es fühlt sich weiter richtig an, Pause zu machen"

Benjamin Gallmann trainierte unter anderem den FC Neustadt, den TuS Bonndorf und die DJK Donaueschingen. Aktuell legt er eine Fußball-Pause ein. Im Interview spricht er über künftige Vorhaben.

Hinter Benjamin Gallmann liegen intensive Jahre als Fußballspieler und Trainer. Jahre, in denen er vieles seinem großen Hobby unterordnete. Seit einem halben Jahr ruht diese Leidenschaft, zumindest in weiten Teilen. Nun spricht Gallmann unter anderem über die neu hinzugewonnen Zeit, seine mittelfristige Planung und die Schwierigkeiten für den Amateurfußball in der Region Hochschwarzwald.

Gut, danke. Ich genieße es, mehr Zeit für mich und meine Partnerin zu haben. Auch wenn ich beruflich weiter eingespannt bin, habe ich durch das Ende der Trainertätigkeit in Donaueschingen doch einfach mehr Zeit, um in der Natur zu sein und für Dinge, die mir wichtig sind.

BZ: Das klingt nicht nach einer schnellen Rückkehr auf die Trainerbank?

Nein, das ist derzeit nicht geplant. Weder jetzt im Winter noch im kommenden Sommer. Ich habe mir diese Pause vom Fußball gewünscht und sie bewusst genommen. Es fühlt sich weiter richtig an, eine Pause zu machen. Ich bin dem Fußball aber weiter eng verbunden und tausche mich auch unter anderem mit meinen Brüdern viel darüber aus.