Benjamin Damal übernimmt beim FV Biberach - 15 Neuzugänge Zudem verlassen drei weitere Spieler den Verein von Matthias Kloos · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: FV Biberach

Der FV Biberach geht nach dem Abstieg aus der Landesliga mit Benjamin Damal als neuem Trainer in die kommende Saison. Wie heute auf FuPa zu lesen war übernimmt der 42-Jährige die Mannschaft, die künftig in der Bezirksliga Oberschwaben antreten wird. Damal kennt den FV Biberach bereits aus früheren Jahren, er war in der Vergangenheit lange Zeit als Jugendtrainer beim Verein aktiv. Als Co-Trainer wird ihn Nazmi Gök unterstützen.

Damal bringt zudem weitere Trainererfahrung aus der Region mit. Er trainierte bereits den FV Rot und die A-Jugend des FV Olympia Laupheim. Auch als Spieler war er in mehreren Vereinen der Umgebung aktiv. Zuletzt spielte Damal für den FC Inter Laupheim, zuvor lief er für den SC Schönebürg, Rot bei Laupheim und die SG Altheim auf. Nun kehrt er als Trainer zum FV Biberach zurück und übernimmt eine Mannschaft, die nach dem Abstieg personell neu geordnet werden muss. Kai Luibrand verlässt den Verein

Neben dem sportlichen Einschnitt durch den Abstieg muss der FV Biberach auch weitere Abgänge verkraften. Besonders schwer wiegt aktuell der Abschied von Kai Luibrand. Der Co-Spielertrainer spielte seit der Saison 2023/2024 für den FV Biberach und erzielte in dieser Zeit 23 Tore. Sein Ziel ist bislang unbekannt. Ebenfalls verlassen Niklas Frik und Mbemba Colley den FV Biberach. Frik wechselt zur TSG Ehingen, das Ziel von Colley ist unbekannt. Der Verein steht nun vor der Aufgabe, sportliche Stabilität zurückzugewinnen und zugleich eine neue Struktur innerhalb der Mannschaft zu entwickeln.