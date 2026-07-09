🖤❤️ Benjamin Brosch bringt Größe in die Defensive

Mit Benjamin Brosch kann der FC Victoria Pier-Schophoven kurzfristig noch eine weitere Personalie für die Saison 2026/2027 vorstellen. Der 33-Jährige ist in der Abwehr zuhause, rechtsfüßig und bringt mit 196 cm eine auffällige körperliche Präsenz mit.

Da seine bisherige Mannschaft nicht für die neue Saison gemeldet hat, hat sich Benjamin kurzfristig dazu entschlossen, bei der Victoria mit einzusteigen. Für die Schwarz-Roten ist das eine erfreuliche Ergänzung, weil er dem Kader in der Defensive zusätzliche Möglichkeiten gibt.