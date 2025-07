Benjamin Boakye wechselt zu Arminia Bielefeld

In der abgelaufenen Saison kam der Außenbahnspieler für die U21 zu 32 Einsätzen in der 3. Liga, dabei gelangen ihm fünf Tore – eines davon beim 3:0-Heimsieg gegen die Arminia – und zwei Vorlagen. Zudem kam der Rechtsfuß zu fünf Einsätzen in der UEFA Youth League (zwei Tore) und zu einem sechsminütigen Kurzeinsatz beim UEFA Champions League Spiel bei Roter Stern Belgrad. In der Saison 2021/2022 stand Benny mit der U17 im Finale um die Deutsche Meisterschaft, in der A-Junioren Bundesliga gelangen ihm 13 Tore und sieben Assists in 37 Spielen. Zur Regionalliga-Meisterschaft 2024 steuerte er ein Tor und eine Vorlage in zehn Spielen bei.

Stephan Hildebrandt, Direktor Nachwuchsleistungszentrum, sagt: „Benny hat seit der U11 alle Ausbildungsstufen unseres Leistungszentrums durchlaufen, ist durch die Fußballkultur des VfB geprägt und hat bei uns Spuren hinterlassen. Offensivdrang, Leidenschaft, Durchsetzungsvermögen und gleichzeitig die ihm eigene Bescheidenheit – alles das beschreibt sein besonderes Profil. Mit seiner Qualität hat er im vergangenen Jahr viel zum Klassenerhalt unserer zweiten Mannschaft beigetragen und selbst noch einmal einen großen Entwicklungsschritt vollzogen. Das ist natürlich auch außerhalb unseres Clubs aufgefallen. Zwischen den vielen möglichen Herausforderungen hat sich Benny dafür entschieden, schon im kommenden Jahr in die Zweite Liga wechseln zu wollen. Dem haben wir schweren Herzens entsprochen. Wir werden seine Entwicklung aber genauestens verfolgen und als Club daran beteiligt bleiben. Wir wünschen ihm alles Gute.“

Benjamin Boakye sagt: „Nach fast 10 Jahren ist es Zeit, Abschied zu nehmen und es fällt mir alles andere als leicht. Ich bin hier aufgewachsen, habe so viele Menschen kennengelernt, die mich geprägt und unterstützt haben – Mitspieler, Trainer, Betreuer, Mitarbeiter und Fans. Ihr wart mehr als nur Teil meines Alltags, ihr seid wie eine zweite Familie geworden. Mein Champions League Debüt in der vergangenen Saison war ein Moment, der all die Jahre harte Arbeit besonders gemacht hat. Diese und viele weitere Erinnerungen trage ich mit Stolz in mir und ich wurde zu dem, der ich heute bin. Danke Stuttgart!“