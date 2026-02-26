Benjamin Bläser gibt seinen Einstand beim neuen, alten Verein

Ist wieder als Trainer zurück an der Seitenlinie von Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln: Der 39-jährige Benjamin Bläser. – Foto: sf.

In der Fußball-Kreisliga A Düren stehen zwei Freitagsspiele an. Benjamin Bläser vor ersten Spiel mit Huchem-Stammeln, Frenz mit schwerer Aufgabe gegen Schwarz-Weiß Düren.

Er ist wieder zurück auf der Fußballbühne: Benjamin Bläser, 39 Jahre alt, war bis zum Ende der vergangenen Saison Trainer des A-Ligisten Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln. Nachdem er das Amt aus persönlichen Gründen niedergelegt hatte, übernahm Nando Riccio den Posten des Cheftrainers. Der wiederum warf nach der Hinrunde das Handtuch, und Bläser übernahm seinen alten Verein.

Setzen auf die Grundtugenden

Somit gibt Bläser am Freitagabend (19.30 Uhr) mit dem Auswärtsspiel gegen die Jülicher „Zehner“ sozusagen seinen Neu-Einstand, nachdem in der Vorwoche das Spiel der Schwarz-Weißen bei Salingia Barmen dem Wetter zum Opfer fiel. „Wir fahren schon dahin, um zu gewinnen. Aber ich wäre auch mit einem Zähler zufrieden“, sagt Bläser, der mit seiner Elf nach Alsdorf fahren muss, wo die Jülicher auf Kunstrasen ihre Heimspiele absolvieren.

Was das „Geläuf“ angeht, macht sich Bläser keine Sorgen. „Mittlerweile spielen wir in der A-Liga fast nur noch auf Kunstrasen. Nur wir und die ‚Zehner‘ haben Naturrasen, somit haben beide Spielerfahrung auf verschiedenen Untergründen.“ Allenfalls Sorgen macht sich der Coach hinsichtlich seines Personals. Einige Akteure sind verletzt, krank oder angeschlagen. Nichtsdestotrotz werde man eine schlagkräftige Truppe aufbieten. „Wenn wir unsere Grundtugenden wie Einsatz, Zweikampf und Willensstärke gepaart mit Mannschaftsgeist aufbringen, rechnen wir uns schon etwas aus. Obwohl wir es mit einem sehr erfahrenen und spielstarken Gegner aufnehmen müssen.“

Von einem starken Gegner spricht auch Tobias Voss, Trainer der Gastgeber. Nach dem verdienten 1:3 zum Auftakt nach der Winterpause gegen Spitzenreiter Winden gelte es, sich anders zu präsentieren im Mittelfeldduell der A-Liga. Die beiden Kontrahenten trennen nur zwei Punkte. „Natürlich möchten wir überzeugen. Wir freuen uns auf das Spiel, denn in der Hinrunde, beim 3:3, konnten wir trotz guten Auftretens nicht mehr holen.“

In Frenz ist die Lage ernst

Wenn der JSV Frenz am Sonntag (14.30 Uhr) als Gastgeber fungiert, muss er sich laut Fatmir Kastrati, Vorstandssprecher des Vereins, mit einem eingespielten und hochkarätig besetzten Gegner auseinandersetzen. Die Rede ist von der Spielvereinigung Schwarz-Weiß Düren unter Trainer Muharrem Sekerci. Eine Mannschaft aus der Spitzengruppe der Liga, die sich bisher als Tabellenfünfter nur 19 Gegentreffer in 16 Spielen erlaubte. „Auf unsere Defensive sind wir stolz“, sagt denn auch der Coach, gehören die Schwarz-Weißen doch damit zu den drei Teams mit den wenigsten Gegentoren.

Davon kann Kastrati nur träumen. 52 Gegentoren musste Frenz hinnehmen, nur Nörvenich-Hochkirchen ist um noch ein Tor schlechter. Kastrati gesteht ein, dass die Lage des Aufsteigers als Drittletzter ernst sei. „Natürlich müssen wir punkten, wir versuchen auch gegen Düren alles.“ Aber aufgrund einiger verletzter Stammspieler muss aus der Reserve aufgefüllt werden. „Damit büßen wir auch Qualität ein, es fehlen einfach die guten Flügelspieler.“

Für Schwarz-Weiß-Trainer Muharrem Sekerci ist dies kein Grund, die 90 Minuten auf die leichte Schulter zu nehmen. „Für uns ist jeder Gegner schwer, die Liga ist extrem ausgeglichen“, sagt er. Beim 4:1-Einstiegssieg habe Koslar in Überzahl zwar Feldvorteile gehabt. „Aber wir haben gut verteidigt, haben Nadelstiche gesetzt, die uns dann zum Erfolg verholfen haben.“ Nach seiner Roten Karte wird Topspieler Berkay Sisman Sah nun vier Wochen fehlen, zudem müssen drei Stammspieler passen. „Aber unser Kader ist groß, wir werden eine Mannschaft mit Qualität auf den Platz schicken und versuchen, die drei Punkte mitzunehmen.“

Die Spiele am Wochenende: Jülich 10/97 - Huchem-Stammeln, Freialdenhoven - Golzheim (beide Fr., 19.30), Koslar - Düren 77 (Sa., 18.30), Frenz - SW Düren, Lohn - Burgwart (beide So., 14.30), Wenau - Barmen, Oberzier - Welldorf-Güsten, Winden - Nörvenich-Hochkirchen (So., 15.00).

