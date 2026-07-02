Benjamin Benz im Mittelpunkt: "Dart-Scheibe mit meinem Kopf drauf"

In der 16. Folge unseres Podcasts "IM MITTELPUNKT" ist Benjamin "Beni" Benz zu Gast. Der abtretende Herrliberg-Trainer und Geschäftsführer des Fussballverbands Region Zürich (FVRZ) erzählt, wie er mit dieser Doppelrolle umgegangen ist und ob sein Abgang damit zu tun hatte. Er spricht ebenso über die Enttäuschung in der Zweitliga-Gruppe 2 und zukünftige Trainerpläne als auch über das Fairplay-Aufruf-Schreiben des FVRZ und Neuerungen des Verbandes.

Beni Benz ist ein Herrliberger durch und durch: Nach 14 Jahren als Juniorentrainer übernahm er im Sommer 2020 die erste Mannschaft des FC Herrliberg in der 3. Liga, stieg mit ihr in die 2. Liga auf und formte sie zu einem Spitzenteam. Jetzt hat er dieses Amt abgegeben.

Das Spezielle daran ist, dass er seit Dezember 2022 auch Geschäftsführer des Fussballverbands Region Zürich (FVRZ) ist. Im FuPa-Podcast erzählt der 26-Jährige vom Umgang mit dieser Doppelrolle, von Gegnern, welche mit dieser Doppelrolle Mühe hatten, und davon mit welchen Herausforderungen sich der FVRZ aktuell befasst.