Benit Dinaj lässt TSV Steinbach Haiger II doch noch jubeln

Marburg. Zwei Spiele, zwei Niederlagen und acht Gegentore! Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg hat sich den Saisonstart ganz anders vorgestellt. Gegen den TSV Steinbach Haiger II unterlagen die „Kombinierten“ zu Hause nach einer 2:0-Führung noch 2:3. Und das eine Woche nach der 0:5-Katastrophe beim SV Wiesbaden.