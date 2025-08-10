 2025-08-07T08:03:27.630Z

Ligabericht
Kampf um den Ball zwischen Lukas Heuser (r.) von den SF/BG Marburg und Julian Spies vom TSV Steinbach Haiger II. Am Ende heißt es 3:2 für den Gast aus dem nördlichen Lahn-Dill-Kreis. © Jens Schmidt
Benit Dinaj lässt TSV Steinbach Haiger II doch noch jubeln

Teaser VL MITTE: +++ In der Fußball-Verbandliga Mitte gehen die SF/BG Marburg mit 2:0 in Führung – und unterliegen doch noch dem Ex-Hessenligisten. Der sich vor allen auf einen verlassen kann +++

Marburg. Zwei Spiele, zwei Niederlagen und acht Gegentore! Fußball-Verbandsligist SF/BG Marburg hat sich den Saisonstart ganz anders vorgestellt. Gegen den TSV Steinbach Haiger II unterlagen die „Kombinierten“ zu Hause nach einer 2:0-Führung noch 2:3. Und das eine Woche nach der 0:5-Katastrophe beim SV Wiesbaden.

