Benfica siegt 2:0. Neapel ohne Durchsetzungskraft

Benfica startet dominant – Neapel früh unter Druck Die Hausherren erwischten den besseren Start und setzten Neapel früh unter Druck. Bereits nach wenigen Minuten brannte es mehrfach im Strafraum der Italiener. Otamendi und Ivanović vergaben zunächst, ehe Aursnes nachsetzte und ebenfalls knapp scheiterte. Damit war der Ton des Spiels gesetzt: Benfica drängte, Neapel verteidigte unsauber und fand kaum ins eigene Umschaltspiel.

Benfica Lissabon hat am Mittwochabend einen verdienten 2:0-Erfolg gegen den SSC Neapel gefeiert und damit einen wichtigen Schritt in der UEFA Champions League gemacht. Vor heimischer Kulisse im Estádio da Luz präsentierten sich die Portugiesen über weite Strecken spielbestimmend, während Neapel gerade im Angriff zu oft ideenlos blieb.

SSC-Trainer Antonio Conte wirkte sichtbar unzufrieden und peitschte seine Mannschaft an – doch es dauerte, bis die Gäste einen Fuß in die Partie setzten.

Die verdiente Führung: Benfica schlägt eiskalt zu

In der 21. Minute belohnten sich die Gastgeber: Ein Angriff über die linke Seite rutschte nach einer Hereingabe unglücklich durch, und Ivanović nutzte die Verwirrung in Neapels Defensive zur 1:0-Führung. Benfica blieb im Anschluss am Drücker und erspielte sich weitere Chancen.

Conte reagiert – aber Neapel bleibt harmlos

Zur Halbzeit wechselte Conte doppelt und brachte frische Kräfte wie Spinazzola und Politano. Doch der erwartete Aufschwung blieb aus. Benfica erhöhte sogar noch zum verdienten 2:0. Sie standen darauf hin kompakt und setzte mit schnellen Vorstößen immer wieder Nadelstiche. Pavlidis, der als Joker kam, scheiterte mehrfach an Milinković-Savić und hätte das Ergebnis höher gestalten können.

Neapels beste Phase kam erst Mitte der zweiten Halbzeit, als McTominay eine gute Kopfballchance ungenutzt ließ. Insgesamt blieb die Offensive des SSC jedoch zu zahm und zu unpräzise.

Benfica bringt den Sieg souverän über die Zeit

Auch in einer intensiven Schlussphase ließ Benfica kaum etwas zu. Nach vier Wechseln und viel Ruhe im eigenen Ballbesitz spielten die Portugiesen den Vorsprung abgeklärt herunter. Als der Unparteiische nach sieben Minuten Nachspielzeit abpfiff, war der Jubel im Estádio da Luz groß.

Fazit:

Benfica Lissabon gewinnt verdient mit 2:0 gegen den SSC Neapel. Die Gastgeber waren von Beginn an aggressiver, zielstrebiger und taktisch klar überlegen. Neapel fehlten Kreativität und Durchschlagskraft – zu wenig, um den kühlen Portugiesen gefährlich zu werden.