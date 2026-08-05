Benett Kwame und TSB Flensburg lassen es wieder krachen

Benett Kwame (TSB Flensburg) gegen Malte Clausen (li., Eckernförder SV). – Foto: Jacqueline Röder

Nach dem furiosen 7:1-Erfolg zum Auftakt gegen den Oldenburger SV hat der TSB Flensburg auch im zweiten Heimspiel der Saison ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Mit einer insgesamt guten Leistung und einem 4:1 (1:1) wies die Mannschaft von Trainer Tore Wächter den TuS Rotenhof in die Schranken und feierte damit den perfekten Start in die noch junge Spielzeit. Überragender Spieler ist der schnelle Benett Kwame, der drei Tore erzielt und nach dem zweiten Spieltag bereits fünf Saisontreffer auf seinem Konto hat.

Dabei erwischten die Gäste aus Rotenhof den besseren Start und drängten in der Anfangsphase auf die Führung. „Wir sind durchaus gut ins Spiel gestartet, hatten in den ersten 15 Minuten die Möglichkeit, in Flensburg in Führung zu gehen, Chancen durch Jan-Ole Fiebelkorn und ja eine Serie an Eckbällen“, blickte TuS-Trainer Henning Knuth zurück. Auch auf die Chance, die auf der Torlinie vereitelt wurde. Doch das TuS-Team ließ diese Gelegenheiten ungenutzt und verfiel im Laufe des ersten Durchgangs ohne zwingenden Grund in eine Passivität, die der TSB eiskalt bestrafte.

Die Gastgeber übernahmen in der Folge mehr und mehr die Kontrolle. TSB-Coach Tore Wächter analysierte den wilden Beginn treffend: „Das Spiel hatte generell wenig Struktur. Uns ist dann spätestens mit dem Tor, aber auch schon ein paar Minuten vorher gelungen, ein bisschen Struktur im Spiel zu schaffen.“ Die Belohnung folgte in der 30. Minute, als Benett Kwame das Leder zur umjubelten 1:0-Führung im Tor unterbrachte.

Im hohen Norden gab es für Trainer Henning Knuth und dem TuS Rotenhof nichts zu holen. Was bringt der TuS am Freitag aus den tiefen Osten von Schleswig-Holstein mit. – Foto: Olaf Wegerich

Kurz vor dem Pausenpfiff zeigten sich die Gäste jedoch noch einmal wachsam. Nach einer Verkettung von Fehlern in der Flensburger Hintermannschaft profitierte Jann-Ole Fiebelkorn in der 44. Minute von einem Abstauber und markierte überraschend den 1:1-Ausgleich, mit dem es auch in die Kabinen ging.

Kwame-Gala im zweiten Durchgang

In Durchgang zwei mussten die Hausherren zunächst umstellen und brauchten eine kurze Anlaufphase, ehe das Offensivspiel wieder ins Rollen kam. Dann übernahm jedoch endgültig der TSB das Kommando – angeführt voTopspieler Benett Kwame. Zunächst brachte Melf Siemund die Flensburger per Strafstoß in der 58. Minute wieder mit 2:1 in Front, ehe Kwame mit seinen Treffern in der 64. und 78. Minute zum Dreierpack und Endstand von 4:1 vollendete.

Rotenhofs Trainer Knuth erkannte die Überlegenheit des Gegners fair an: „Wir haben in dieser 20-minütigen Phase in Halbzeit eins und auch dann in Halbzeit zwei einfach zu passiv agiert, nicht die nötige Aggressivität und Intensität im Zweikampfverhalten an den Tag gelegt.“ Während der TSB mit nun sechs Punkten im Rücken beruhigt auf das Spiel am kommenden Freitag beim PSV Neumünster blickt, will Rotenhof auch Freitag beim Oldenburger SV Wiedergutmachung betreiben.

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