Benett Kwame ist der lachende Dritte Aufsteiger TSB Flensburg schlägt Meisterschaftsanwärter Kilia Kiel 1:0 von Ismail Yesilyurt · Heute, 09:58 Uhr · 0 Leser

Kilias Marc Schwabe (KIlia Kiel) wird von Jon Jessen (li.) und Patrick Thomsen (TSB Flensburg) in die Mangel genommen. – Foto: Patrick Nawe

Der Aufsteiger TSB Flensburg sorgt in der Flens-Oberliga weiter für mächtig Furore. Am vierten Spieltag bezwang die Mannschaft von Trainer Tore Wächter den zum engsten Favoritenkreis gehörenden FC Kilia Kiel sensationell mit 1:0 (0:0). Matchwinner war einmal mehr Benett Kwame, der kurz nach dem Seitenwechsel von einer kuriosen Slapstick-Einlage der Gäste profitierte und eiskalt zuschlug.

Slapstick-Tor nach dem Wiederanpfiff entscheidet die Partie Die Begegnung im hohen Norden war über weite Strecken ein ausgeglichenes und intensiv geführtes Duell, in dem beide Seiten ihre wenigen Offensivaktionen lange Zeit gut verteidigten. Die Entscheidung fiel dann in der 48. Minute durch einen unglücklichen Fehler in der Kieler Hintermannschaft.

Kilia Kiel und Yannik Jakubowski erwischten keinen guten Tag beim Aufsteiger TSB Flensburg. – Foto: Patrick Nawe

Kilia-Keeper Nikolas Wulf wollte den Ball weit nach vorne schlagen, traf dabei jedoch unglücklich den eigenen Mitspieler Ove Witt. Das Leder landete vor den Füßen von Benett Kwame, der gedankenschnell reagierte, den Torwart umkurvte und den Ball zum umjubelten 1:0 im Netz versenkte. Für Kwame war es bereits der sechste Saisontreffer, womit er seine Spitzenposition in der Torjägerliste der Oberliga Schleswig-Holstein alleine besetzt.

Soranno bedient: „Unfassbar schlechtes Spiel von uns“ Kilias Trainer Nicola Soranno nahm kein Blatt vor den Mund und analysierte die Leistung seiner Mannschaft schonungslos: „Das war ein unfassbares schlechtes Spiel von uns, mit dem Ball viel zu ängstlich, ängstlich gespielt, insgesamt aber ein Oberligaspiel auf sehr, sehr schwachem Niveau, wo es nur darum ging, viele lange Bälle zu verteidigen, auf zweite Bälle zu gehen.“

Kein angenehmer Sonntag für Trainer Nico Soranno (Kilia Kiel) in Flensburg. – Foto: Patrick Nawe

Auch zur spielentscheidenden Szene fand Soranno klare Worte: „Und im Endeffekt ist es eigentlich ein 0:0-Spiel, weil beide Mannschaften so kleine Möglichkeiten hatten, aber eigentlich nichts Großes. Und am Ende schießen wir uns das Ding selber rein, weil Wulf Ove abschießt bei dem Versuch, den Ball lang nach vorne zu schlagen und dann macht Kwame das gut, bleibt ruhig und nutzt den Fehler aus.“ Als Gründe für den schwachen Auftritt nannte der Coach, dass kein Spieler Normalform erreichte und die richtigen Lösungen nicht vorhanden waren. Wächter stolz auf geschlossene Mannschaftsleistung Auf der Gegenseite herrschte Jubel pur. TSB-Trainer Tore Wächter sprach von einem zwar unerwarteten, aber am Ende absolut verdienten Dreier gegen den ambitionierten Gast: „Waren sicherlich nicht von uns unbedingt drei erwartete Punkte, aber aufgrund des Spiels sicherlich auch am Ende nicht unverdient.“

Trainer Tore Wächter (TSB Flensburg) feuerte seine Mannschaft lautstark an. – Foto: Patrick Nawe