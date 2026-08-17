Benett Kwame ist der lachende Dritte

Der Aufsteiger TSB Flensburg sorgt in der Flens-Oberliga weiter für mächtig Furore. Am vierten Spieltag bezwang die Mannschaft von Trainer Tore Wächter den zum engsten Favoritenkreis gehörenden FC Kilia Kiel sensationell mit 1:0 (0:0). Matchwinner war einmal mehr Benett Kwame, der kurz nach dem Seitenwechsel von einer kuriosen Slapstick-Einlage der Gäste profitierte und eiskalt zuschlug.
Die Begegnung im hohen Norden war über weite Strecken ein ausgeglichenes und intensiv geführtes Duell, in dem beide Seiten ihre wenigen Offensivaktionen lange Zeit gut verteidigten. Die Entscheidung fiel dann in der 48. Minute durch einen unglücklichen Fehler in der Kieler Hintermannschaft.
Kilia-Keeper Nikolas Wulf wollte den Ball weit nach vorne schlagen, traf dabei jedoch unglücklich den eigenen Mitspieler Ove Witt. Das Leder landete vor den Füßen von Benett Kwame, der gedankenschnell reagierte, den Torwart umkurvte und den Ball zum umjubelten 1:0 im Netz versenkte. Für Kwame war es bereits der sechste Saisontreffer, womit er seine Spitzenposition in der Torjägerliste der Oberliga Schleswig-Holstein alleine besetzt.
Kilias Trainer Nicola Soranno nahm kein Blatt vor den Mund und analysierte die Leistung seiner Mannschaft schonungslos: „Das war ein unfassbares schlechtes Spiel von uns, mit dem Ball viel zu ängstlich, ängstlich gespielt, insgesamt aber ein Oberligaspiel auf sehr, sehr schwachem Niveau, wo es nur darum ging, viele lange Bälle zu verteidigen, auf zweite Bälle zu gehen.“
Auch zur spielentscheidenden Szene fand Soranno klare Worte: „Und im Endeffekt ist es eigentlich ein 0:0-Spiel, weil beide Mannschaften so kleine Möglichkeiten hatten, aber eigentlich nichts Großes. Und am Ende schießen wir uns das Ding selber rein, weil Wulf Ove abschießt bei dem Versuch, den Ball lang nach vorne zu schlagen und dann macht Kwame das gut, bleibt ruhig und nutzt den Fehler aus.“ Als Gründe für den schwachen Auftritt nannte der Coach, dass kein Spieler Normalform erreichte und die richtigen Lösungen nicht vorhanden waren.
Auf der Gegenseite herrschte Jubel pur. TSB-Trainer Tore Wächter sprach von einem zwar unerwarteten, aber am Ende absolut verdienten Dreier gegen den ambitionierten Gast: „Waren sicherlich nicht von uns unbedingt drei erwartete Punkte, aber aufgrund des Spiels sicherlich auch am Ende nicht unverdient.“
Wächter hob vor allem den disziplinierten Auftritt seiner Truppe hervor: „Es war eine wirklich geschlossene, gute Mannschaftsleistung, wo ich sagen muss, wo jeder sich für den anderen ins Zeug geworfen hat. Mit einer hohen Disziplin, mit einem hohen Fokus haben die Jungs das runtergespielt, es Kilia extrem schwer gemacht und sicherlich auch nicht unverdient dann das Spiel am Ende mit 1:0 gewonnen!“