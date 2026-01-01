Benefizturnier in Regensburg: Freitag, Özlokman & Co. kicken mit

An diesem Samstag, den 3. Januar, steht in Regensburg ein besonderes Fußball-Event auf dem Programm. Ab 12 Uhr findet der „Big Steppers Cup“ statt – ein Benefizturnier, bei dem nicht nur der sportliche Wettbewerb, sondern vor allem der gute Zweck im Mittelpunkt steht. Schauplatz ist die Nordhalle an der Isarstraße. Auf dem Parkett mischen auch einige bekannte Fußballer aus der Region mit.

Die Eintrittsgelder des Turniers werden vollständig an die Waisenhaus-Stiftung der städtischen Kinder- und Jugendhilfe gespendet. Ziel der Veranstaltung ist es, unterschiedliche Bereiche wie Sport, Entertainment und soziales Engagement zusammenzubringen, um gemeinsam Gutes zu bewirken. Veranstaltet wird der Big Steppers Cup von Big Steppers Entertainment, vertreten durch Gabriel Novakovic (SV Wenzenbach), Andi Shala (SV Obertraubling) und Fira Abodah (TSV Alteglofsheim). Partnerverein der Veranstaltung ist der SV Wenzenbach, der die Organisatoren insbesondere bei der Turnierorganisation unterstützt. Die Verantwortlichen verfolgen dabei bewusst einen ganzheitlichen Ansatz, der über den Fußball hinausgeht.



Auch sportlich ist hochklassige Unterhaltung geboten. Mit namhaften Fußballern aus der Region ist das Teilnehmerfeld prominent besetzt. Neben den Ex-Profis Jannik Graf (SSV Jahn Regensburg, SV Sandhausen) und Alexander Freitag (TSV 1860 München) stehen unter anderem Simon Sedlaczek (DJK Vilzing), Lukas Da Silva-Freundorfer, Philip Bockes (beide SV Fortuna Regensburg), Maximilian Dobra, Noah Gusterer (beide ASV Neumarkt), Cihangir Özlokman, Kenan Muslimovic (beide FC Tegernheim), Ben Berger, Justin Meyer (beide SV Wenzenbach) sowie viele weitere Akteure auf dem Parkett.



Neben dem sportlichen Geschehen dürfen sich die Besucher auf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm freuen. Essens- und Getränkestände sorgen für das leibliche Wohl, zudem sind ein Friseur sowie ein Tätowierer vor Ort, die ebenfalls einen Teil ihrer Einnahmen an die Stiftung spenden und damit das soziale Anliegen des Turniers unterstützen. Abgerundet wird der Big Steppers Cup durch weitere Programmpunkte. Darunter eine kurze Rede von Astrid Freudenstein (2. Bürgermeisterin der Stadt Regensburg) und Sebastian Koch (1. Bürgermeister der Gemeinde Wenzenbach) sowie eine Tombola, bei der attraktive Preise auf die Besucher warten. Der Big Steppers Cup verspricht nicht nur spannenden Fußball, sondern setzt auch ein Zeichen für Zusammenhalt und soziales Engagement in der Region.





Hier geht's zum Turnierspielplan...