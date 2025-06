Benefizturnier in Keppeln mit 1. FC Kleve und Viktoria Goch

Die Premiere war vor zwei Jahren ein großer Erfolg. 8000 Euro wurden beim ersten Benefizturnier „Kids Cancer Fighting Cup“ von Fortuna Keppeln im Juli 2023 eingespielt. Die zweite Auflage der Veranstaltung steigt jetzt am Samstag, 5. Juli, auf der Anlage des C-Ligisten. Dann werden wieder acht Teams aus der Region für den guten Zweck am Ball sein. „Und wir hoffen natürlich, dass wir ein ähnlich gutes Ergebnis wie vor zwei Jahren erzielen werden“, sagt Lennart Aymans, der Mitglied des Organisationsteams ist.

Der Fortuna ist es gelungen, wieder einige Top-Teams aus der Region als Teilnehmer zu gewinnen. Am Start ist erneut der Oberligist 1. FC Kleve, für den es, so Trainer Umut Akpinar, schon 2023 „eine Selbstverständlichkeit“ war, diese Veranstaltung für einen guten Zweck zu unterstützen.

Außerdem sind Viktoria Goch, souveräner Aufsteiger in die Landesliga, die Bezirksligisten TSV Weeze, Alemannia Pfalzdorf und SGE Bedburg-Hau, A-Ligist Uedemer SV sowie die B-Ligisten SV Straelen und Viktoria Birten dabei.

Fortuna Keppeln hatte auch den Regionalligisten 1. FC Bocholt, der 2023 das Finale des Turniers gegen den damaligen Oberligisten SV Straelen mit 5:3 nach Elfmeterschießen gewonnen hatte, und den Oberligisten SV Sonsbeck, der vor zwei Jahren ebenfalls dabei war, wieder eingeladen. „Doch bei diesen beiden Mannschaften passte der Termin diesmal nicht“, sagt Lennart Aymans.

Und ein weiteres Team, das bei der Premiere dabei war, fehlt. C-Ligist Fortuna Keppeln schickt diesmal keine Mannschaft an den Start. Das hat zwei Gründe. „Zum einem würde es höherklassigen Teams wie dem 1. FC Kleve oder Viktoria Goch in der Vorbereitung sicherlich nicht unbedingt weiterhelfen, wenn sie gegen einen Gegner aus der C-Liga spielen. Zum anderen können wir die 15 Spieler unserer ersten Mannschaft sehr gut bei der Organisation gebrauchen. Da gibt es Arbeit genug“, so Aymans.

Fortuna Keppeln ist bewusst, dass einige Teams gerade erst mit der Vorbereitung begonnen haben werden, wenn das Turnier steigt. „Aber wir haben uns für den Termin Anfang Juli entschieden, weil wir die Veranstaltung unbedingt vor den Sommerferien ausrichten wollten. Denn wir erhoffen uns dann mehr Zuschauer“, sagt Aymans.