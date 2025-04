Benefizturnier: Fünfstelliges Ergebnis für fünf Halbwaisen Die 36 Jahre alte Steffi aus Klarenthal ist unerwartet gestorben und hinterlässt fünf Kinder ++++ Um ihnen zu helfen, hat es ein Benefizturnier beim 1. SC Klarenthal gegeben

Wiesbaden. Es war ein Schock für die Familie und vor allem für die vier Kinder und ein Säugling: Die 36 Jahre alte Steffi aus Klarenthal wurde an einem Morgen Ende März leblos im Bett gefunden. Rettungskräfte konnten nur noch den Tod der Alleinerziehenden feststellen am Tag, an dem sie einen Termin zur Untersuchung in der Klinik haben sollte, weil sie nach der Geburt des zu diesem Zeitpunkt fünf Wochen alten Babys über Atemnot geklagt hatte.