Auch Mike Hanke wird für den guten Zweck dabei sein. – Foto: Markus Becker

Benefizspiel und Comic-Premiere auf Sportanlage in Neuenhausen Auf der Sportanlage Süd treffen im Juni Frauenfußball und gesellschaftliches Engagement aufeinander. Auch Ex-Nationalspieler Mike Hanke wird vor Ort sein. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 3 Grevenb.-Süd

Ein Benefiztag in Neuenhausen will zeigen, dass Fußball mehr sein kann als ein Spiel – nämlich ein Zeichen für Zusammenhalt und gesellschaftliches Bewusstsein. Am 14. Juni findet auf der Sportanlage Süd in Grevenbroich ein Benefiztag zugunsten des Vereins Zartbitter statt. Geplant sind mehrere Fußballspiele, verschiedene Mitmachaktionen sowie die Vorstellung des Comics „Danies Goal“, der sich mit dem Thema Mädchen- und Frauenfußball beschäftigt.

Die Hauptfigur Danie trägt Stollenschuhe, kämpft um den Ball und lässt sich nicht unterkriegen, wenn ihr jemand sagt, dass Fußball nichts für Mädchen sei. Sie ist inspiriert von der jungen Fußballerin Daniela Schäfers, die in der Frauenmannschaft des 1. FC Grevenbroich-Süd spielt. Im Rahmen des Charity-Events wird die Geschichte rund um Danie erstmals vorgestellt. Hauptsponsor ist das Unternehmen Apollo Optik. Spannendes Fußballprogramm

An dem Spieltag tritt die Frauenmannschaft des 1. FC Süd gegen die U17-Mannschaft von Fortuna Köln an. Auch der Nachwuchs kommt nicht zu kurz: Bei einem U15-Blitzturnier treten die U13 von Borussia Mönchengladbach, der SG Norf-Grimmlinghausen und des 1. FC Grevenbroich-Süd gegeneinander an. Unterstützung kommt auch von prominenter Seite: Ex-Nationalspieler Mike Hanke hat im Vorfeld eine Trainingseinheit mit der zweiten Frauenmannschaft des 1. FC Süd geleitet und wird am Veranstaltungstag vor Ort sein. Ergänzt wird das sportliche Programm durch Mitmachaktionen wie Kinderschminken, eine Hüpfburg, eine Tombola und einen Zeichenkurs. Kinder schützen und stärken