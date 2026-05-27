Benefizspiel Traditionsmannschaft des 1.FC Köln "FC-Altinternationale"

Wenn Legenden auf Lokalhelden treffen FC-Altinternationale vs. Landrats-Elf Ramers!

Ein echtes Fußballhighlight erwartet euch! Die Traditionsmannschaft des 1. FC Köln – die FC-Altinternationale – trifft in einem besonderen Freundschaftsspiel auf die Landrats-Elf von Landrat Ramers. Ein Duell voller Erfahrung, Leidenschaft und spektakulärer Momente!

Die Altinternationale, bestehend aus ehemaligen Profis des 1. FC Köln, bringt geballte Fußballkompetenz und unvergessliche Legenden auf das Feld. Gegen die Landrats-Elf, die für ihren Teamgeist, Kampfeslust und überraschende Spielzüge bekannt ist, verspricht dieses Spiel Spannung bis zur letzten Minute.



Die Mannschaft der FC-Altinternationale besteht aus ehemaligen Profispielern des 1. FC Köln, darunter frühere Legenden wie Hans Schäfer, Wolfgang Overath, Hansi Sturm und Toni Schumacher. Freut euch auf Spieler wie Jonas Hector, Thomas Cichon, Marcel Risse, Stephan Engels, Matthias Scherz und vielen anderen.