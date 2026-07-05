Benefizspiel setzt Zeichen: Der gute Zweck steht über dem Ergebnis von G. B. · Heute, 16:02 Uhr · 0 Leser

– Foto: SuS Steenfelde

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Sportlich unterlag der SuS Steenfelde beim SV Erika-Altenberge mit 1:3. Im Mittelpunkt des Tages stand jedoch die Benefizaktion zugunsten von Leukin, bei der zahlreiche Besucher die Möglichkeit zur Typisierung nutzten.

Ergebnis rückt in den Hintergrund Der SuS Steenfelde war am vergangenen Tag zu Gast beim SV Erika-Altenberge. Zwar musste sich die Mannschaft sportlich mit 1:3 geschlagen geben, doch das Ergebnis spielte an diesem Tag nur eine untergeordnete Rolle. Stattdessen stand der gemeinsame Einsatz für den guten Zweck im Fokus.

Die Typisierungsaktion von Leukin wurde von zahlreichen Menschen genutzt und setzte damit ein starkes Zeichen für Solidarität und Hilfsbereitschaft. Der Verein bedankte sich ausdrücklich bei Leukin – Verein zur Hilfe leukämiekranker Kinder e.V. für den Einsatz und die wichtige Arbeit. Leukin auch beim WOL Cup dabei

Bereits vor Ort wurde vereinbart, dass Leukin auch am 18. Juli beim WOL Cup vertreten sein wird. Dort besteht erneut die Möglichkeit, sich typisieren zu lassen und damit möglicherweise selbst einmal zum Lebensretter zu werden. Ein weiterer Dank des SuS Steenfelde galt dem SV Erika-Altenberge für die Einladung, die Organisation und die Atmosphäre der Veranstaltung. Für den Verein zeigt der Benefiztag eindrucksvoll, welche positive Wirkung Fußball über das Sportliche hinaus entfalten kann. ➡️ Zum Originaltext ⬅️

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