Benefizspiel mit Herz – FC Eintracht München kickt für den guten Zweck!

Am Sonntag, den 29. Juni 2025, ist es endlich so weit: Der FC Eintracht München lädt zum großen Benefizspiel zugunsten des Ambulanten Kinderhospiz München! Anstoß ist um 15:30 Uhr auf der Städtischen Bezirkssportanlage an der Ebereschenstraße 15, 80937 München.