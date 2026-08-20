Benefizspiel gegen D/A: Diese Spieler stehen in der TAGEBLATT-Auswahl

– Foto: Jörg Struwe

Am Samstag, 22. August, tritt eine TAGEBLATT-Auswahl gegen Regionalligist SV Drochtersen/Assel an, um mit dem Benefizspiel Geld für die Hinterbliebenen der Gewalttat in Stade zu sammeln.

Am 29. Juni starben dort sechs Menschen. Auch die Fußballer wollen helfen. Das TAGEBLATT ist Medienpartner und stellte die Kreisauswahl zusammen, die gegen D/A antritt.

Der VfL Güldenstern Stade, der TuSV Bützfleth, der TSV Wiepenkathen, die VSV Hedendorf/Neukloster, der TuS Harsefeld, die SV Ahlerstedt/Ottendorf und die SV Drochtersen/Assel II zögerten keine Sekunde, obwohl sie sich bereits im Ligabetrieb befinden und am Vortag oder am Tag nach dem Benefizspiel Pflichtspiele bestreiten.