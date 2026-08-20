 2026-08-17T04:56:09.060Z

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Benefizspiel gegen D/A: Diese Spieler stehen in der TAGEBLATT-Auswahl

Diese Spieler aus dem Kreis Stade spielen gegen den Regionalligisten

von FuPa Lüneburg · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jörg Struwe

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Am Samstag, 22. August, tritt eine TAGEBLATT-Auswahl gegen Regionalligist SV Drochtersen/Assel an, um mit dem Benefizspiel Geld für die Hinterbliebenen der Gewalttat in Stade zu sammeln.

Sa., 22.08.2026, 14:00 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen
Team TAGEBLATT
Team TAGEBLATTTeam TAGEBLATT
14:00

Am 29. Juni starben dort sechs Menschen. Auch die Fußballer wollen helfen. Das TAGEBLATT ist Medienpartner und stellte die Kreisauswahl zusammen, die gegen D/A antritt.

Der VfL Güldenstern Stade, der TuSV Bützfleth, der TSV Wiepenkathen, die VSV Hedendorf/Neukloster, der TuS Harsefeld, die SV Ahlerstedt/Ottendorf und die SV Drochtersen/Assel II zögerten keine Sekunde, obwohl sie sich bereits im Ligabetrieb befinden und am Vortag oder am Tag nach dem Benefizspiel Pflichtspiele bestreiten.

Der Kader der TAGEBLATT-Auswahl

TuS Harsefeld

  • Lukas Brünjes
  • Dennis Osuch
  • Nico Osuch

SV Ahlerstedt/Ottendorf

  • Timo Haepp
  • Timo von Holt
  • Ole Rös
  • Janosch Lüders

SV Drochtersen/Assel II

  • Elias Boroske
  • Lino Stare

VfL Güldenstern Stade

  • Michael Stern
  • Silas Lindenblatt
  • Friedjof Diehl
  • Emil Raap
  • Niklas von Borstel

VSV Hedendorf/Neukloster

  • Silas Brennecke
  • Vincent Gresch
  • Sören Hüttmann
  • Jerome Kröger

TuSV Bützfleth

  • Nick Dehde
  • Gelil Topcu
  • Kian Alan

TSV Wiepenkathen

  • Zeino Saroukhan
  • Yusuf Ciftci
  • Marc Meyer
  • Baris Duman
  • Michel Junge

Trainer

  • Björn Stobbe
  • Robin Stare

Die beiden Trainer der VSV Hedendorf/Neukloster betreuen die TAGEBLATT-Auswahl.

Das kosten die Karten

Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr. Die Tore des Kehdinger Stadions öffnen 90 Minuten vorher.

Tickets kosten für Erwachsene 10 Euro für einen Stehplatz beziehungsweise 15 Euro für einen Sitzplatz. Ermäßigte Karten für Kinder, Jugendliche, Rentner und Schwerbehinderte kosten 7 Euro für einen Stehplatz und 12 Euro für einen Sitzplatz. Die Erlöse aus dem Ticketverkauf kommen den Hinterbliebenen der Gewalttat zugute.

Hier gibt es Tickets

Online: www.tageblatt.de/ticketshop

Telefonisch: 04 21 / 36 36 36

Persönlich: TAGEBLATT-Geschäftsstelle im Pressehaus, Glückstädter Straße 10, 21682 Stade

Tageskasse: Kehdinger Stadion in Drochtersen

Sa., 22.08.2026, 14:00 Uhr
SV Drochtersen/Assel
SV Drochtersen/AsselDrochtersen
Team TAGEBLATT
Team TAGEBLATTTeam TAGEBLATT
14:00