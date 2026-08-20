Benefizspiel gegen D/A: Diese Spieler stehen in der TAGEBLATT-Auswahl

Am Samstag, 22. August, tritt eine TAGEBLATT-Auswahl gegen Regionalligist SV Drochtersen/Assel an, um mit dem Benefizspiel Geld für die Hinterbliebenen der Gewalttat in Stade zu sammeln.
Am 29. Juni starben dort sechs Menschen. Auch die Fußballer wollen helfen. Das TAGEBLATT ist Medienpartner und stellte die Kreisauswahl zusammen, die gegen D/A antritt.
Der VfL Güldenstern Stade, der TuSV Bützfleth, der TSV Wiepenkathen, die VSV Hedendorf/Neukloster, der TuS Harsefeld, die SV Ahlerstedt/Ottendorf und die SV Drochtersen/Assel II zögerten keine Sekunde, obwohl sie sich bereits im Ligabetrieb befinden und am Vortag oder am Tag nach dem Benefizspiel Pflichtspiele bestreiten.
TuS Harsefeld
SV Ahlerstedt/Ottendorf
SV Drochtersen/Assel II
VfL Güldenstern Stade
VSV Hedendorf/Neukloster
TuSV Bützfleth
TSV Wiepenkathen
Trainer
Die beiden Trainer der VSV Hedendorf/Neukloster betreuen die TAGEBLATT-Auswahl.
Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr. Die Tore des Kehdinger Stadions öffnen 90 Minuten vorher.
Tickets kosten für Erwachsene 10 Euro für einen Stehplatz beziehungsweise 15 Euro für einen Sitzplatz. Ermäßigte Karten für Kinder, Jugendliche, Rentner und Schwerbehinderte kosten 7 Euro für einen Stehplatz und 12 Euro für einen Sitzplatz. Die Erlöse aus dem Ticketverkauf kommen den Hinterbliebenen der Gewalttat zugute.
Online: www.tageblatt.de/ticketshop
Telefonisch: 04 21 / 36 36 36
Persönlich: TAGEBLATT-Geschäftsstelle im Pressehaus, Glückstädter Straße 10, 21682 Stade
Tageskasse: Kehdinger Stadion in Drochtersen