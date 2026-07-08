Benefizspiel für Dennis und Sabrina Tanski Nach der Gewalttat in Bremen-Nord wollen der Blumenthaler SV und der SV Grohn mit einem Benefizspiel die Hinterbliebenen unterstützen. Die Einnahmen kommen der zweijährigen Tochter des getöteten Ehepaars sowie deren Familie zugute. von Sören Mundt · Heute, 13:07 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Die Bremer Fußballszene zeigt nach der tödlichen Gewalttat auf das Ehepaar Dennis und Sabrina Tanski weiter großen Zusammenhalt. Der Blumenthaler SV und der SV Grohn haben für Mittwoch, 29. Juli, ein Benefizspiel im Burgwall-Stadion angekündigt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.

Mit der Veranstaltung wollen beide Vereine ein Zeichen der Solidarität setzen und die Hinterbliebenen unterstützen. Sämtliche Erlöse fließen der zweijährigen Tochter des Ehepaars sowie der Familie zu, um unter anderem anfallende Kosten zu bewältigen. Fußballgemeinschaft rückt nach der Tragödie zusammen