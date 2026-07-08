Benefizspiel für Dennis und Sabrina Tanski

Die Bremer Fußballszene zeigt nach der tödlichen Gewalttat auf das Ehepaar Dennis und Sabrina Tanski weiter großen Zusammenhalt. Der Blumenthaler SV und der SV Grohn haben für Mittwoch, 29. Juli, ein Benefizspiel im Burgwall-Stadion angekündigt. Anpfiff ist um 18.30 Uhr.
Mit der Veranstaltung wollen beide Vereine ein Zeichen der Solidarität setzen und die Hinterbliebenen unterstützen. Sämtliche Erlöse fließen der zweijährigen Tochter des Ehepaars sowie der Familie zu, um unter anderem anfallende Kosten zu bewältigen.
Fußballgemeinschaft rückt nach der Tragödie zusammen
Hintergrund ist die Gewalttat vom 26. Juni in Bremen-Vegesack, bei der der langjährige Spieler und Trainer des Blumenthaler SV, Dennis Tanski, und seine Ehefrau Sabrina ums Leben kamen. Das Verbrechen löste weit über Bremen hinaus große Bestürzung aus. Ein Tatverdächtiger wurde inzwischen festgenommen, die Ermittlungen der Behörden dauern an.
Der Blumenthaler SV hatte bereits kurz nach der Tat seine tiefe Trauer zum Ausdruck gebracht und gemeinsam mit Unterstützern mehrere Hilfsaktionen ins Leben gerufen. Neben einer Spendenkampagne soll nun auch das Benefizspiel dazu beitragen, die Familie finanziell zu entlasten und der kleinen Tochter in dieser schwierigen Situation Unterstützung zu geben.