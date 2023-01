BENEFIZSPIEL FÜR ALICIA MAYER EIN VOLLER ERFOLG!!!

Am gestrigen Sonntag,

fand bei herrlichem sonnigen Winter-Wetter das Benefizspiel für Alicia Mayer bei uns in den Kirschenwiesen in Abstatt statt.

Viele Menschen hatten unsere Nachrichten und Werbung für dieses Spiel in den Social Media Kanälen gesehen (über 15.000), Beiträge wurden deutlich über 300 mal allein auf Facebook geteilt. Das hat uns sehr positiv überrascht. Ebenso die Berichte der Heilbronner Stimme und den Lokalnachrichten haben Ihren Beitrag zur erfolgreichen Gestaltung des Benefizspiel beigetragen.

Nun aber zum wichtigen Teil……

Fam. Mayer mit Ihrer Tochter Alicia (stolz im VFB Stuttgart Trikot) kam um ca. 13:30 Uhr in Abstatt an.

Man merkte Alicia die Vorfreude aber auch ein wenig die Nervosität an, was uns bereits glücklich machte. Alicia hatte Geschenke als Zeichen der Dankbarkeit vorbereitet, einmal für die Schiedsrichter der Partie Herren Peter Correll, Jürgen Weber und Karl-Heinz Messner. Ebenso brachte Sie unserem Gastverein TSV Heinsheim - Fußball sowie unserem SC Abstatt Ihre Geschenke mit.

Vor dem Anstoß begrüßte unser 1. Vorstand Benjamin Kotsis,

Alicia und Ihre Familie, Bürgermeister Klaus Zenth sowie die Gäste vom TSV Heinsheim sowie unsere Heimmannschaft.

Nach weiteren warmen und tollen Worten an Alicia und Ihre Familie durch unseren Bürgermeister Klaus Zenth gerichtet, übergaben beide Mannschaften an Alicia Mayer tolle Geschenke .

Von Seiten des SC Abstatt übergaben Abteilungsleiter Marcel Sammet und die beiden Vorstände Walter Sammet und Benjamin Kotsis, Alicia Mayer einen SC Abstatt Präsentationsanzug und einen Jako Ball, der von unserem Ausstatter WeAreTeamsport gespendet wurde. Die kostenlose Mitgliedschaft bekam Alicia mit Eintrittsdatum 29.01.2023 ebenso.

Man stellte sich nun noch für einige Fotos auf ehe Alicia zusammen mit Bürgermeister Klaus Zenth den Anstoß einleitete….

Das Spiel ist schnell erzählt …. unser SC Abstatt gewann gestern verdient mit 4:0 (2:0) und bot den Zuschauern über weite Strecken ein gutes Fußballspiel. Unsere Gäste waren wie wir Sie kennen, stets offen, hilfsbereit und fair auf dem Sportplatz. Dazu kommt ein toller Fan & Zuschauer Anhang. Deshalb spielen wir immer wieder gerne gegen unsere Freunde aus Heinsheim.

Alicia musste leider früher gehen, da Sie gesundheitsbedingt nicht so lange durchhielt. Wir hoffen und wünschen uns aber, dass Sie jede Menge mitbekommen und sich über das Ereignis gefreut hat. Alicia ist ein wunderbares, tapferes, 12-Jähriges Mädchen, dies durften gestern alle die vor Ort waren live miterleben!

Ein weiter toller Aspekt:

Die Eintrittskasse & die Verkaufskasse waren sehr gut gefüllt …..

Wir hätten nie gedacht, dass wir so viel für Alicia zusammenbekommen an Spenden. Wir können jetzt schon sagen, dass es min. 2500,-€ sind an Spenden, jedoch steht das endgültige Spendenergebnis noch nicht fest, da immer noch Spendengelder bei uns eintreffen.

Hierfür möchten wir uns recht herzlich bei,

allen Zuschauern, Spendern, Sponsoren, Werbepartnern, Sportlern, den Schiedsrichtergruppen Heilbronn und Kocher/Jagst, unserem Wirt Blerim Restelica, unseren tollen Gästen vom TSV Heinsheim Fußball und allen die dabei geholfen haben das es ein erfolgreiches Benefizspiel wurde bedanken!!!